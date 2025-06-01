Borsada ve fonda parası olanlar dikkat! Bayram öncesi nakit çekme sorunu yaşanabilir

Nakit ihtiyacının arttığı dönemlerde tüketiciler, finansal kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek istiyor. Borsa ve yatırım fonlarında pozisyon alanlar ise nakit ihtiyaçlarını karşılamak için takas sürelerini göz önünde bulunduruyor. Kurban Bayramı'nda piyasalar kapalı olacağı için bayramda nakde ihtiyaç duyan yatırımcıların hisse senedi veya fon satışlarını geciktirmemesi büyük önem taşıyor.

5 Haziran 2025 arefe günü bankalar ve Borsa İstanbul yarım gün çalışacak

Kurban Bayramı tatili resmi olarak 5 Haziran 2025 tarihinde saat 13:00'ten itibaren başlıyor. Başka bir deyişe 5 Haziran 2025 arefe günü yarım gün bankalar ve Borsa İstanbul çalışacak. 5 Haziran 2025'te saat 13:00'a kadar yapılan hisse ve fon satışlarının parası 11 Haziran 2025 tarihinde hesaba geçmiş ve bayram sonrasına sarkmış olacak.

Hisse ve fon satacak kişilerin takas tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor

Bayrama parasız girmemek için 2-3 Haziran'da yapılan satışların takasları 2 Haziran'daki 4 Haziran'da 3 Haziran'daki 5 Haziran'da hesaplara geçmiş olacak. 4 Haziran'da yapılan satışların takasları ise Haziran'da bayram ertesinde hesaplarda olacak. Bundan dolayı paraya ihtiyacı olup hisse ve fon satacak kişilerin takas tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sattığınız gün para hesabınıza geçmiyor

Para piyasası fonu dışında fon ve borsada olan paralar için 3 günlük takas işlemi uygulanıyor. Başka bir deyişle hisse fonu ya da borsada herhangi bir şirkette bulunan hissenizi sattığınızda sattığınız gün para hesabınıza geçmiyor. Sattığınız günü dahil 3 gün sonra para hesabınıza geliyor. Örnek vermek gerekirse Pazartesi günü fon ya da hissenizi sattığınızda para Çarşamba günü hesabınıza geçmiş oluyor. Paranın hesaba geçeceği gün hafta sonu ya da resmi tatile denk gelirse iş günleri sayılara 3 günün hesaplanması gerekiyor.