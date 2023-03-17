BOTAŞ'ın 2023 iletim şebekesi yatırım tutarı 6.4 milyar TL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre BOTAŞ'ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırımları toplam tutarı 6.4 milyar TL olarak onaylandı. BOTAŞ, 2023 yılı içinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.