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BOTAŞ'ın 2023 iletim şebekesi yatırım tutarı 6.4 milyar TL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) transit doğalgaz iletimi de dahil olmak üzere 2023 yılı doğalgaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı.

Haber Merkezi
Reuters
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararına göre BOTAŞ'ın 2023 yılı iletim şebekesi yatırımları toplam tutarı 6.4 milyar TL olarak onaylandı. BOTAŞ, 2023 yılı içinde proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemeyecek. Proje ödenekleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamayacak.

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