Bozuk para devri bitti! Enflasyon kuruşu yuttu, 5 TL hatıra para oldu

Darphane verilerine göre 2025 yılının ilk altı ayında Türk halkının cebine 664 milyon 399 bin liralık bozuk para girdi.

5 TL’ler hatıra para oldu

Enflasyonun gölgesinde hatıra para olarak basılan 5 TL’ler yerini sağlamlaştırırken kuruşların üretimi ise askıya alındı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 6 aylık dönemde tedavüle verilen madeni para miktarı 352 milyon 949 bin oldu. Piyasaya sunulan bozuk paraların değeri ise 664 milyon 399 bin lira olarak hesaplandı.

Enflasyon kuruşu yuttu

Altı aylık dönemde 77 milyon 873 bin adet 5 lira, 274 milyon 992 bin adet 1 lira ve 84 bin adet 50 kuruş dolaşıma sunuldu.

En çok tedavüle verilen bozuk para 1 lira olurken, 6 aylık süreçte 25 kuruş ve altındaki değere sahip paraların dolaşıma sokulmadığı görüldü. Öte yandan ocak ayında dolaşıma sunulan 84 bin adet 50 kuruşun dışında 50 kuruş üretiminin de gerçekleşmediği tespit edildi.

Cepte en fazla 1 lira bulunuyor

TL'den "yeni" ibaresi kaldırıldıktan sonra 1 Ocak 2009'dan bu yana tedavüle sokulan madeni paralara bakıldığında, cepte taşınan bozuk para miktarının 13 milyar 432 milyon 674 bin 976'ya yükseldiği görüldü.

İlgili dönemde vatandaşın cebinde 4 milyar 584 milyon 247 bin 610 adetle en fazla 1 liranın bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıllarda hatıra parası olarak Darphane tarafından tedavüle çıkarılan ve dolaşımda kalmaya devam etmesine ilişkin tebliğ yayımlanan 5 liralar ise 262 milyon 282 bin 807 adet ile piyasadaki yerini sağlamlaştırmaya başladı.