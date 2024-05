BTK Başkanı Karagözoğlu: Siber güvenlik milli güvenlik meselesi haline geldi

Takip Et

2017 yılından bugüne BTK destek ve himayelerinde, BTK Akademi ev sahipliğinde Blackbox Security, Brandefense ve Siber Kulüpler Birliği tarafından 8. kez düzenlenen Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Konferansı Hacktrick 2024, siber güvenlik sektöründe önde gelen isimleri, kurumları ve şirketleri 17-19 Mayıs 2024 tarihlerinde bir araya getiriyor. Bugün başlayan ve 18-19 Mayısta 14 farklı sınıfta eş zamanlı eğitimlerle devam edecek olan konferansın açılış konuşmasını yapan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, siber güvenliğin yerli ve milli yazılımlarla 7/24 esasına göre yapıldığını ve 7 bin 746 siber güvenlik uzmanının Türkiye’nin siber sahasının korunmasına yönelik çalıştığını söyledi.

“Siber güvenlik ülkeler için bir milli güvenlik meselesi haline geldi”

Tüm dünya ülkelerinin siber saldırılar karşısında hazırlıklı olması gerektiğini söyleyen Karagözoğlu, “Son zamanlarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi karşı karşıya kaldığı siber güvenlik saldırıları, toplumların siber saldırılara karşı ne kadar kırılgan olabileceğini ve doğru şekilde hazırlanılmazsa bu saldırıların sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini bizlere gösterdi. Siber güvenlik ülkeler için bir milli güvenlik meselesi haline geldi ve siber güvenlik tehditleri her kademede artış gösteriyor. Dolayısıyla ülkelerin güvenliği ve bağımsızlığı için siber alanda da etkili savunma sistemlerinin kurulması ve acil durum hazırlıklarının güçlü bir şekilde yapılması zaruri bir ihtiyaç haline geliyor. Saldırıların, gerçekleştiği anda hemen tespit edilmesi, sanal ya da fiziksel bariyer inşa edilmesi, bölgesel ve ulusal anlamda siber güvenlik politikalarının geliştirilmesi büyük önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.

“7 bin 746 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyor”

Türkiye’de siber saldırılarla mücadele için yerli ve milli yazılımlar kullanarak 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyleyen Karagözoğlu, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak bizler, siber güvenlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak ve bu ekosistemi geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Kurumumuz bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) ile siber vatanımızı; 7/24, gece-gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmalarla koruyoruz. 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet Sektörel SOME ve 2 bin 272 adet Kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 746 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları yürütüyor. Bununla birlikte siber güvenlik faaliyetleri bugün tamamen yerli ve milli şekilde geliştirilen yazılımlarla sürdürülüyor. Siber saldırı tekniklerinin çeşitlenmesi ve tehditlerin giderek artmasına karşılık, KASIRGA, AVCI, AZAD, ATMACA ve KULE gibi değerleri milyon dolarlarla ifade edilebilecek yerli ve milli projelerle tehditlerin en az maliyetle, en kısa sürede ve proaktif bir anlayışla tespit edilmesi ve önlenmesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BTK Akademi’nin kullanıcı sayısı 2 Milyonu aşmış durumda”

Siber saldırılarla ile mücadelede gençlere yatırım yapılması gerektiğini söyleyen Karagözoğlu, “Bizler bu konuda sorumlu kişiler olarak; insan kaynağına yapılan yatırımın en kıymetli yatırım olduğu inancıyla siber alanda nitelikli insan gücü ve kapasite inşası oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu bağlamda, ülke genelinde BTK Akademi tarafından başlatılan eğitim çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, talep eden herkese ulaşmak amacıyla kurulan BTK Akademi’nin kullanıcı sayısı 2 Milyonu aşmış durumda. Siber tatbikatlar, çeşitli yarışma ve etkinliklerin yanı sıra, BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler sayesinde gençlerimizi siber güvenlik alanında geliştirmeyi, yetkinliklerini arttırmayı ve potansiyellerini açığa çıkarmayı hedefliyoruz. Bilgi ve iletişim alanında insanımızın hayatını kolaylaştıran, refahına katkı sağlayan her türlü çalışmada bizler tüm paydaşlarımızla birlikte her gün daha da güçlü motivasyonla yer alıyoruz” diye konuştu.