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Bursa'da özel endüstri bölgesi ilanı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bursa'da bir alan özel endüstri bölgesi ilan edilirken, Hatay'daki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırları yeniden belirlendi.

Haber Merkezi
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Bursa'da özel endüstri bölgesi ilanı
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Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir alanın "Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi Bursa Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Hatay'ın Belen ilçesindeki Belen Küçük Sanayi Alanı'nın sınırlarının ise yeniden belirlenmesine karar verildi.

 

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