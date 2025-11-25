BUYSAD/Özen: Endüstriyel yemekte maliyet baskısı tağşişe yol açıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, endüstriyel yemek tedarik zincirinde kalite güvencesinin işletmeler için yalnızca tercih değil, zorunluluk haline geldiğini söyledi. Küresel jeopolitik gerilimler, kuraklık ve tarımsal girdi maliyetlerindeki yükselişin gıda fiyatlarını etkilediğini hatırlatan Başkan Özen, bu durumun bazı segmentlerde tağşiş vakalarını artırdığına dair resmi bildirimlere de yansıdığını ifade etti. Başkan Özen, tereyağı, zeytinyağı ve temel yağ gruplarında da benzer sorunların yaşandığını belirterek, sektörün bazı noktalarında uygulanan aşırı düşük fiyat politikalarının satın alma birimlerinde yanlış algılar oluşturabildiğine dikkat çekti.

Özen, beklenenden çok daha düşük maliyetle teklif edilen menülerin, tağşiş riskinin yanı sıra üretim süreçlerindeki güvenlik adımlarının da doğru yönetilmediğine işaret edebileceğini ifade etti. Başkan Özen, “Yanıltıcı ürün satışı yalnızca üretici tarafında değil, tedarik zinciri boyunca sorumluluk doğuruyor. Etkin denetim ve caydırıcı cezalar bu süreci desteklemeli” değerlendirmesinde bulundu.

Özen, yemek üreten firmaların müşteri kaybetmemesine rağmen sanayide vardiyaların düşmesi, istihdamın azalması gibi nedenlerle yüzde 20’ye yakın küçülme yaşadığını dile getirdi. Özen, taşımalı yemek hizmetlerinde akaryakıt fiyatlarındaki artışın firmalar için önemli bir yük oluşturduğunu, enerji maliyetlerindeki yükselişin de üretim süreçlerine doğrudan yansıdığını belirten Özen, bu gelişmelerin sektörün yükünü ağırlaştırdığını kaydetti