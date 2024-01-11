Çalışan anneler kreş desteği 2024

2024 yılı için asgari ücret ve memur maaşına yapılan zam ile birlikte 86 kalemde iyileşme yapıldı. Çalışan anneler süt ve emzirme parası, doğum, kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği ücretleri de değişti. Doğumdan önceki 1 yıl içinde 90 gün sigorta primi yatması şartı ile 2024 yılında çalışan anneye ödenecek tutar 70 bin TL’yi geçecek. Peki 2024 annelere kreş yardımı ne kadar? İşte detaylar…



Kadın istihdamını artırmak ve korumak için devlet çalışan annelere kreş desteği sağlıyor. Kadınların çalışma hayatın çocuklarını büyütürken zorlanmamaları için destek paketi desteği verilmekte. Bunlardan biri de kreş yardımıdır. 2024 yılında çalışan annelere verilen kreş yardımında gelir vergilerinden muaf olacak ve asgari ücretin yüzde 50’si kadar yardım yapılacak.

Kreş yardımı alma şartları neler?

- 0-5 yaş aralığında çocuğu bulunan anneler,

- Maddi açıdan zor durumda olan çalışan anneler

- Dul ve eşinden boşanmış olan çalışan anneler

- Eşi ölmüş olan ve çalışmak zorunda olan anneler

- Geçim sıkıntısı yaşayan babalara verilmektedir.