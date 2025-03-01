Çarşı pazarda Ramazan yoğunluğu!

İftar sofralarında eksiklerini gidermek için alışverişe çıkan vatandaşlar Denizli’nin Bayramyeri Meydanı'nda bulunan esnaflara yolunu tuttu. Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasına yer alan hurma ve zeytin çeşitleri tezgahlara indi. Kentte tarihi Kaleiçi Çarşısı ve Bayramyeri Çarşısı başta olmak zere diğer çarşı ve pazarlarında hareketlilik yaşandı, eksikleri gidermeye çalışan vatandaşlar en çok gıda ürünlerine rağbet gösterdi. Ramazan sofraları için alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin en iyisini seçmeye çalışırken, esnaf ise ürün çeşidini artırdı. Tezgahlarını Ramazan için taze kahvaltılık ürünlerin yanı sıra hurma, lokum, kuru yemiş, üzüm pekmezi ve fıstık gibi gıdalarla süsleyen esnaf, hareketlilikten memnun olduğunu dile getirdi.

Hurma, çeşidine göre kilosu 60 ila 600 lira arasında tezgahlarda yerini alıyor

Ramazan için kurulan tezgahlarda en çok rağbet gören ise hurma oldu. Hurma, çeşidine göre kilosu 60 ila 600 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ürünlerini raflara tek tek dizen çarşı esnafı, çarşının hareketlendiğini ve hurma satışlarında yoğunluk olduğunu söyledi.

Medine hurmalarının fiyatı 600 TL

Bayramyeri çarşısında esnaf Ali Beyazıt hurma satışlarında artış olduğunu ve vatandaşların hurma çeşitlerinde çok seçeneklerin bulunduğunu belirtti. Aynı zamanda hurma çeşitliliğine göre hurma fiyatlarında değiştiğini belirten Ali Beyazıt, "Ramazan ayında hurma satışlarında artışlar oluyor. Hurma çeşitlerinde vatandaşlarımızın çok seçenekleri bulunuyor. Hurmanın çeşitlerine göre fiyatlarda değişiyor. En ucuz hurmalar İran Hurmaları. Hurmaların paketleri 60 TL’den başlıyor. En kaliteli hurma Medine hurması ama aslında en kalitesi acve hurmasıdır ama o hurmayı da her vatandaşlar alamıyor. Medine hurmalarının fiyatı ise 600 TL. Hurmalarımızda ortalama kilogram ile satışlarımızda 150 ila 600 TL arasında değişmektedir. Ramazan ayı geldiği için taleplerde çok artış oldu. Hurmalarımız Ramazan ayı boyunca sofraların olmazsa olması. Mecburen vatandaşlarımız Ramazan öncesi almaya geliyor. Ramazan ayı boyunca genelde şerbet hazırlanıyor. Karanfil, tarçın, hibiskus ve demir hindi otunu birleştirerek vatandaşlarımız şerbet yapıyor. Yaz aylarında daha çok yaygındı ama artık her Ramazan ayında hazırlanıyor. Müşterilerimiz elinde kağıtlarla Ramazan ayı alışverişi için geliyorlar. Bizlerde onlara yardımcı oluyoruz. Son zamanlarda Ramazan şerbetinde talep çok fazla oldu" dedi.

Ramazan ayı için alışverişe çıktıklarını ama geçen seneye göre fiyatların 2 kat arttığını belirten Muhammet Gürler de "Ramazan ayı öncesi alışverişe çıktık ama Pazar fiyatları geçen seneye göre 2 kat daha fazla. Geçen sene aldığımız hurmanın fiyatı 150 TL iken bu sene 450 TL olmuş. Tabi o da kalite kalite farkları var. Vatandaşlarımızın alım gücü çok zayıf. Herkes geziyor ama boş geziyor. Bir şey alan vatandaşlarımızın sayısı az, biz şimdi alışveriş için bir yere girdik ama boş çıktık" diye konuştu.

Ramazan alışverişine bugünden itibaren başladıklarını ve zeytin, hurma gibi alışverişler için çarşıya çıktığını belirten Sedat Sevinç ise "11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Ramazan ayı alışverişine çıktık. Soframızda eksik olan ürünleri alıyoruz ama geçen seneye göre fiyatlar oldukça artmış durumda. Geçen sene peynir, zeytin, hurma gibi sahurda yediğimiz gıdaları alıyorduk ama bu sene bu ürünleri alırken zorluk çekiyoruz. Ekonomi açısından bazı ürünleri alırken zorlanıyoruz. Tekrardan bütün halkımızın Ramazan ayı kutlu olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.