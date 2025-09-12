Çay ve kahve fiyatlarına zam geldi! Kahvehane, bahçe ve ocaklar yeni tarifeye geçiyor

İzmir’de 15 Eylül Pazartesi günü itibarıyla çay bahçeleri, kahvehaneler ve çay ocaklarında yeni tarifeye geçilecek. Uygulanacak yeni tarifeye göre çay bahçelerinde çay 30 liradan 40 liraya, kahve ise 50 liradan 80 liraya satılacak. Birinci sınıf kahvehanelerde 20 liradan satılan çay 30 liraya, 45 liraya satılan kahve de 80 lira olacak. İkinci sınıf kahvelerde 17,5 liralık çay 25 lira, 40 liralık kahve 60 lira; çay ocaklarında ise 15 liralık çay 20 lira, 40 liralık kahve de 50 lira olacak.

“Fiyat artışları keyfi değil”

Çay ve kahve fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, “Fiyat artışları bizim keyfimizden yaptığımız ve çok para kazanmak için yapmış olduğumuz fiyat artışları değil. Esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda bu zamların kararını aldık.

Esnafın maliyeti arttı

Su, doğal gaz, elektrik, tüp fiyatları yükseldi. Maliyetler çok yükseldi. Çaya üç ay içerisinde yüzde 38 zam geldi. Bizim de bu maliyetlerle geçinmemiz çok zor. Yanımızda çalışan insanları geçindiriyoruz. Bu anlamda zam yapmak zorunda kaldık. Biz severek zam yapmıyoruz. ‘Çok kazanalım’ diye de zam yapmıyoruz. Ancak kendi düzenimizi aynı seviyede geçirmek istiyoruz" dedi.

“Basit usulde vergilendirme kalkarsa çay ocakları kapanır”

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile basit usulde vergilendirme kapsamının daraltılmasına da değinen Kırdı, şunları söyledi:

“Biz devletimizden küçük esnaflara daha farklı vergiler, daha farklı indirimler bekliyoruz. Günümüzde çay ocaklarıyla ilgili ‘basit usuller kalkacak’ deniliyor. Eğer basit usul kalkarsa çay ocaklarının çoğu kapatır. Çay ocaklarının sattığı çay belli. Bir de bunun üstüne eğer deftere tabi olursa çay ocaklarında çalışan emekli var. Tek başına insanlar geçimini sağlamak için çay ocağı açıyor. Bu anlamda onlar da kapatır. Ayrıca muhasebe ücreti vermesi, vergilerin yükselmesi...

Biz oda olarak çay ocaklarının defterlerini biz tutuyoruz. Çok ufak rakamlarla masrafları karşılığında tutuyoruz. Ama eğer deftere tabi olursa çay ocakları kapatacak. Aşağı yukarı üç yıl içerisinde bin 370 kişi iş yerini kapattı; kahvehane, çay ocağı, oyun salonu, kafeterya gibi. Esnaf daralmaya başladı. Bu anlamda bu zamlarla ilgili hükümetimizden isteğimiz; basit usulü kaldırmayın. İmtiyazlı olarak bu ufak esnafa çeşitli vergi indirimleri tanıyın.”

"Çay ısmarlama dönemi bitti"

Kırdı, kahvehanelerin toplumsal işlevine de dikkat çekerek ekonomik sıkıntıların vatandaşın gündelik yaşamını etkilediğini belirterek “Kahvehaneler insanların stresin attığı yerler. Gazetesini okuyup, tavlasını oynadığı, okeyinin oynadığı, haberleri seyrettiği bir topluluk. Kahvehaneler Osmanlı’dan gelen bir topluluktur. Gelen insanları güler yüzle karşılıyoruz ama insanların yüzü gülmüyor. Gülmüyor insanlar. Geçim sıkıntısı yaşadıkları için gülmüyor. Daha önce insanlar gelirdi, gülerdi, yanında bir misafir geldiği zaman ona çay ısmarlardı. Ama bu ısmarlamalar bitti artık, raflara kalktı onlar. Yancılar bitti artık çünkü insanların cebindeki para sayılı olduğu için ancak geçimini sağlıyor" dedi.

“Hükümet Esnaf Bakanlığı kurmalı”

Esnafın sorunlarının çözümü için hükümete çağrıda bulunan Kırdı, sözlerini şöyle tamamladı.

“Esnafın sesi duyuluyor ama imkanları neticesinde ‘ne gerekiyorsa yapacağız’ diyorlar ama yapılmıyor. Bir esnaf olarak hükümetten esnaf bakanlığı kurmasını istiyorum. Bizim bütün yaşadığımız sorunları bu bakanlıktaki daire müdürleri, esnaf müdürleri tarafından konuların daha açık, daha da işlenir hale gelmesini istiyorum.”