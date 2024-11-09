  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Çayın da tadı kaçtı, içmek neredeyse lüks oldu: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi buldu
Takip Et

Çayın da tadı kaçtı, içmek neredeyse lüks oldu: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi buldu

Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonla birlikte hızla artarken kahvehanelerde bir bardak çay 10, prestijli mekanlarda 45-65 ve lüks otellerde ise 250 TL'yi bile buldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çayın da tadı kaçtı, içmek neredeyse lüks oldu: Bir bardak çayın fiyatı 250 TL'yi buldu
Takip Et

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre eskiden 4-5 liraya içilen bir bardak çay, maliyetlerin artmasıyla kıraathanelerde 10 lira, lüks kafe ve otellerde 250 liraya kadar çıktı.

Çay ocaklarında ve kıraathanelerde çay 10 TL

İstanbul Kıraathaneci Kahveci Gazinocular Esnaf Odası’na göre, çay ocaklarında ve kıraathanelerde çayın fiyatı 10 lira olarak belirlendi. Bu gibi yerlerde fiyatlar semtten semte değişkenlik göstermezken özellikle lüks kafe ve otellerde fiyatı çayın fiyatı katladı.

Fiyatlar semtten semte değişiyor

Örneğin, Beylikdüzü, Bağcılar ve Avcılar gibi bölgelerdeki kafelerde ortalama fiyatlar 25-35 lira civarındayken Taksim, Beyoğlu ve Karaköy'de 55-65 liradan satılıyor.

Fiyatlar İstanbul'un popüler semtlerinden Sarıyer'de lokasyondan lokasyona değişiklik gösterirken Yeniköy'de 28, İstinye'de daha lüks mekanlarda 90 lirayı bile bulabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl için yaş çay alım fiyatının kilogram başına 17 lira, üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Paket çaylarda da fiyatlar yüksek... Marketlerde bir kilogram çayın ortalama fiyatı 230 liraya kadar çıkarken en kaliteli çaylarda bu fiyat 300 lirayı buluyor.

Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenilemek zamlanacak: Zam öncesi akın ettiler, kuyruk olduYeni yılda ehliyet ve pasaport yenilemek zamlanacak: Zam öncesi akın ettiler, kuyruk olduEkonomi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...Bu hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı? Borsa mı, altın mı, Euro mu, Dolar mı? İşte cevabı...Ekonomi

 

 

Ekonomi
200 TL'nin alım gücü nasıl düştü? Tedavüle çıktığında 132 dolar ediyordu, bugün 5.8 dolar
200 TL tedavüle çıktığında 132 dolar ediyordu, bugün 5.8 dolar
Yeni yılda ehliyet ve pasaport yenilemek zamlanacak: Zam öncesi akın ettiler, kuyruk oldu
Zam öncesi akın ettiler, kuyruk oldu
Belediye şirketleri, ortak olan belediyenin açtığı ihalelere katılabilir mi?
Belediye şirketleri, ortak olan belediyenin açtığı ihalelere katılabilir mi?
Enflasyonda düşüş iki aydan bu yana durdu
Enflasyonda düşüş iki aydan bu yana durdu
Türk ve Amerikan iş dünyasından iş birliği hamlesi
Türk ve Amerikan iş dünyasından iş birliği hamlesi
ABD tüketici güveni kasımda beklentilerin üstüne çıktı
ABD tüketici güveni kasımda beklentilerin üstüne çıktı