Çelik ihracatında enerji odaklı kayıplara “heyet” pansumanı

İMAM GÜNEŞ / BÜKREŞ

Yaklaşık 35,1 milyon ton çelik üretimiyle dünyada en fazla üretim yapan 8’inci ülke olan Türkiye, küreselde boyutta yaşanan daralmanın olumsuz etkisini yaşıyor. Birçok sektöre hammadde temin eden ve ihracatçı sektörler arasında en yoğun enerji girdisi olan aynı zaman Türkiye ihracatının gidişatına da yön veren sektör, enerji fiyatlarının yükselmesi ve kurun sabit kalmasıyla pazarlarını Cezayir ve Mısır gibi ülkelere kaptırma tehlikesi yaşıyor. Sektör, ticari heyetlere ağırlık vererek alıcılarla B2B görüşmelerine odaklandı.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) de bu kapsamda Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla bu yıl ana pazar olan Avrupa’da Sırbistan, Bulgaristan’ın ardından Romanya’da da ticaret heyet düzenledi. 25 Türk firmasının yer aldığı ticaret heyetinde 260 Romen ithalatçı firmayla B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşme yaptığımız Romen firmalar, özellikle çelik sektöründe uzun vadeli ve güvene dayalı ticaret yapmak tercih ettiklerini, Türk firmaların buna son derece uygun olduklarını söyledi.

Romanya’nın çelik ihtiyacının %23,7’sini Türkiye karşılıyor

Romanya’da, 2023 yılında AB kaynaklı ciddi altyapı yatırımlarının olacağını duyuran ÇİB Başkanı Adnan Aslan; yapılacak ihalelerden, Türk firmalarının hem çelik ihracatında hem de müteahhitlik çalışmalarından iş aldığını dile getirdi. Aslan; Balkanlar’a yapılan Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan seyahatlerinden geri dönüşlerin pozitif olduğunu, Romanya’ya yapılan görüşmelerden de ümitli olduklarını söyledi. Romanya’nın çelik ithalatının yüzde 23,7’sini Türk çelik sektörünün karşıladığına dikkat çeken Aslan, buyıl Romanya’nın çelik ithalatı ihtiyacının yüzde 15’ini karşılamayı öngördüklerini söyledi.

Türkiye’nin geçen yıl Romanya’ya yaklaşık 7 milyar dolar ihracat yaptığını, bunun 1,2 milyar dolarının ise çelik olduğunu vurgulayan Aslan, “Çelik ihracatında Romanya bizim İsrail’den sonra en büyük 2’nci pazarımız. 1,2 milyon ton ürün ihraç ettik. Balkanlar’a yaptığımız önceki heyetlerden aldığımız geri dönüşler hep pozitif oldu” dedi.

Umutlar yılın ikinci yarısına kaldı

Çelik ihracatının geçen seneye göre yüzde 40 azalacağına dikkat çeken Aslan, şu bilgileri verdi: “Enerji fiyatlarından yaşanan artış bizi olumsuz etkiledi. Rakiplerimize göre pahalı kaldık. Yılın ikinci çeyreğinden sonra doğal gaz ve enerji fiyatlarının aşağı doğru gelmesini bekliyoruz. 1 Nisan’da sanayide doğal gaz kullanımında yüzde 19’luk bir indirim gelecek. Bugün itibariyle 1000 metreküp doğal gazın Hollanda’daki fiyatı 42 Euro. Nisanda bizim kullanacağımız doğal gazın fiyatı 50 Euro olacak. Yine fiyatta yüksek kalacağız. Ancak yılın ikinci yarısında rekabet gücümüz ilk yarıya göre daha pozitif olacak. Bu nedenle umutluyuz. ”

UZAK ÜLKELERE DE AÇILACAK

Sektörün ihracatı hakkında bilgi veren Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, geçen yıl miktarda 21 milyon tona yakın, değerde ise 21 milyar doları aşkın ihracat yaptıklarına değindi. Aslan, ithalatın ise ihracatın 3’te 2’si kadar olduğunu ifade etti. Aslan, paslanmaz çelikte iyi olduklarını, yılda 150 bin ton paslanmaz hurdası ihraç ettiklerini dile getirdi. ÇİB olarak her sene 5-6 ülkede B2B görüşmeleri B2B yaptıklarını, bu sene ise sayıyı artırdıklarını ifade eden Aslan, “Bu yıla Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ile başladık. 8 tane ticari heyet yapmayı planlıyoruz. Önümüzde Belçika-Hollanda var. Ardından İngiltere, Polonya olacak. Şili-Peru ve Senegal’de etkinlik yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ÇELİK SEKTÖRÜ, YEŞİL DÖNÜŞÜME HAZIR

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecine en hazır sektörün çelik olduğunu belirten Çelik İhracatçılar Birliği Başkanı Adnan Aslan, şunları söyledi: “Bizim bir avantajımız var. Biz çelik üretiminin yüzde 75’ini beşini elektrikli ark ocaklarıyla yapıyoruz. 3 tane firmamız yüksek cevherden yapıyor. Çevre emisyonunu en az etkileyen üretim bacağı elektrikli ark ocağı. Bizim üretimimizin sera gazı atımı, yüksek fırınların 5’te 1’inden daha az. Dolayısıyla bizim hazırlanmamız daha kolay oluyor. Şu anda her hemen hemen her firmamız yüzde 20 ila yüzde 30’luk elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı arttı.”

ÇELİK SEKTÖRÜ, YEŞİL DÖNÜŞÜME HAZIR

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat sürecine en hazır sektörün çelik olduğunu belirten Çelik İhracatçılar Birliği Başkanı Adnan Aslan, şunları söyledi: “Bizim bir avantajımız var. Biz çelik üretiminin yüzde 75’ini beşini elektrikli ark ocaklarıyla yapıyoruz. 3 tane firmamız yüksek cevherden yapıyor. Çevre emisyonunu en az etkileyen üretim bacağı elektrikli ark ocağı. Bizim üretimimizin sera gazı atımı, yüksek fırınların 5’te 1’inden daha az. Dolayısıyla bizim hazırlanmamız daha kolay oluyor. Şu anda her hemen hemen her firmamız yüzde 20 ila yüzde 30’luk elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı arttı.”