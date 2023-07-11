Cep pazarı “yolcuları” bekliyor

Selenay YAĞCI

Cep telefonunda IMEI kayıt ücretinin 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla son gün 500 binden fazla telefon kayıt altına alındı. Geçen yıl 1,5 milyonu geçen yolcu beraberindeki telefon sayısının kararın ardından yolcu beraberindeki telefon talebinin yüzde 70’inin iç pazara dönmesi bekleniyor. Yenilenmiş telefon pazarındaki büyüme beklentisi ise yüzde 20. Yıl sonunda 500 bin adede çıkması beklenen pazarın 2024 öngörüsü ise 1,5 milyon.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, IMEI ücretinin artırılmasının vergi adaletsizliğini ortadan kaldırdığını savundu. Yolcu beraberindeki telefonların büyük bölümünün bavul ticaretiyle geldiğini belirten Turnacı, “Kaçak yollarla getirilip, yurtdışı telefon diye yine ucuza ve garantisiz bir şekilde satılıyordu” dedi. Turnacı, IMEI ücretinin artırılmasının ardından bu talebin yüzde 50 ila 70’inin iç pazara yöneleceğini kaydetti.

Yurtdışından gelen telefonların çoğunlukla üst segment olduğunu hatırlatan Turnacı, harçların Türkiye’deki vergi oranlarına karşılık alınması gerektiğini dile getirdi. Turnacı, “Çünkü Türkiye’de piyasa koşullarıyla 2 ay sonra yurtdışından getirmek yine cazip hale gelebiliyor. Ayrıca iç pazarda her zaman makul bir vergi oranı olması gerektiğini söylüyoruz” dedi.

KDV artışı yenilenmiş telefona yarar

KDV artışı ve IMEI ücretine gelen zamların yenilenmiş telefon pazarına ciddi katkı sunacağını belirten Mobilfon Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Lütfi Soylu da “KDV artışı yüksek fiyatlı ürünlerde ciddi bir ek masraf oldu. Yenilenmiş cihazda ise yüzde 1 KDV devam ediyor. Kısa sürede satışlarımızda yüzde 20’lik artış gördük” dedi.

Yenilenmiş telefonların muadili yeni cihazlara göre yüzde 30’a kadar daha ucuz olduğunu kaydeden Easycep CEO’su ve kurucu ortağı Mehmet Akif Özdemir de düzenleme ile tüketicilerin kullanmadıkları eski telefonlarını yenileme merkezlerine satışlarını da hızlanacağını görüşünü paylaştı. Özdemir, “Geçen yıl alınan kararla, son bir yıldır sinyal alınamayan telefonlar 2023 yılı sonu itibarıyla artık kullanılamayacak. Dolayısıyla yurtdışından telefon getirmek isteyen tüketicilerin, ödedikleri harç bedelinin bir kısmını karşılamak için ellerindeki eski cihazları satacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Kiralamada artış beklentisi yüzde 40

Teknoloji ürünlerinde son 6 ayda ortalama yüzde 40’lık bir fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken Kiralabunu‘nun kurucu ortağı Sinan Ventura ise yurt dışı kayıt harcının yükselmesiyle iç ve dış pazarda fiyat dengesizliklerinin giderildiğini belirtti. Ventura, “Fiyat yükselişi iç talebi daraltmıştı. Kararla birlikte kiralama ve yenilenmiş cihaz talebinde hareketlenmeyi çok net göreceğiz. Kiralamaya talep en az yüzde 40 artış gösterir“ dedi. Son gelişmelerin kiralamanın önünü açtığını vurgulayan Ventura, özellikle uzaktan çalışanlar, öğrenciler ve kurumsal şirketlerin kiralama talebinde artış beklediklerini sözlerine ekledi.