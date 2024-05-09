Cevdet Akçay: Enflasyonda üst bandın aşılmasını beklemiyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu sunduğu toplantıya, TCMB Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Cevdet Akçay da katıldı.

Enflasyon sunumunda söz alan TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da değerlendirmede bulundu.

Akçay'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Talebin nasıl daralmaya başlayacağı konusunda Mart ayında yaptığımız sıkılaştırmanın etkisini çok çabuk görmeye başladık. 38'e çektik ama bandın üst tarafını kesinlikle aşacağımız kanaatinde değiliz. Endişe sektöründeyiz. İşimiz endişe etmek.

Verdiğimiz bant ile ilgili sıkıntımız yok. Sert inişin zorunlu olduğu bir durum vardı: Aktarım mekanizmasının zayıflığı... Bizim uzun zamandır yapmaya çalıştığımız aslında bu mekanizmayı güçlendirmek. Mart'tan itibaren bu mekanizmayı ciddi anlamda güçlendirdik.

Frene çok sert basmış gibi görünüyoruz ama bu sadece bir aylık, tek başına bir anlam ifade etmez.