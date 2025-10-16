Cevdet Yılmaz 2026 bütçesini açıklandı: 16 trilyon 216 milyar gelir, 18 trilyon 929 milyar gider

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni büyüme ve istihdam tahmini rakamlarını açıkladı.

Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Ekonomi genelinde üretkenliğin artırılmasını hedefliyoruz. Bütçe hazırlama imkanı siyasi istikrarın en temel göstergesi.

Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir.

Enflasyon, işsizlik ve büyüme tahmini

Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. 2026'da da yüzde 3,8 büyüme öngörüyoruz.

2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5'e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4'e gerilemesi beklenmektedir.

2026 yıl sonu enflasyon hedefimiz yüzde 16. Tek haneli enflasyon temel hedefimiz.

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

2025 yılında milli gelirimizin 62,2 trilyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz.

2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak.

282 milyar dolarlık ihracat hedefi

2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz.

2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz.

En büyük pay eğitime

Yükseköğretim dahil eğitim bütçemizi 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz.

Savunma harcamalarında 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik için 953 milyar lira olmak üzere toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz."