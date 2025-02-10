Cevdet Yılmaz: Sanayi üretimi artmaya, işsizlik oranı azalmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından bugün açıklanan sanayi üretim ve işsizlik verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir” derken, verilerin ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Yılmaz’ın soysal medyada yaptığı değerlendirmeler şu şekilde oldu:

"Sanayi üretimimiz artmaya, işsizlik oranımız azalmaya devam etmektedir.

İstihdamı gözeten politikalarımız sayesinde istihdam seviyesi korunurken, işsizlik oranındaki düşüş sürmektedir. Ekonomik dengelenme sürecinde sanayi üretiminde gözlenen güçlü toparlanma, ihracat perspektifimizi güçlendirmektedir.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesine gerilemiştir. Kadınların istihdamı artarken, işsizlik oranı da geçen aya göre 0,3 puan azalmıştır.

Sanayi sektöründeki artış eğilimi ise güçlenerek sürmektedir. Sanayi üretim endeksi 2024 yılı aralık ayında yıllık yüzde 7 artarken, aylık artış yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi üretimindeki artış eğiliminin hızlanması ve işsizlik oranındaki düşüşün devam etmesi uyguladığımız ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır.

Bir yandan yıllık bazda enflasyon oranları gerilerken, diğer yandan üretim ve ihracat odaklı ilerleme sağlanmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra sanayide teknolojik dönüşümü, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı öngören politikalarımız cari açığımızda kalıcı iyileşme getirecektir."