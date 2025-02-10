Işıkhan: Gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Işıkhan, X hesabından “İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Işıkhan şu mesajları verdi:

"İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor.

İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesine geriledi.

2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayımız 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranımız ise %49,5 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz.

Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz."