  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Işıkhan: Gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz
Takip Et

Işıkhan: Gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Işıkhan: Gençler ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Işıkhan, X hesabından “İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Işıkhan şu mesajları verdi:

"İşsizlik oranımız son 20 aydır tek hanede seyretmeye devam ediyor.

İşsiz sayısı 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre 0,3 puan azalarak %8,5 seviyesine geriledi.

2024 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayımız 32 milyon 718 bin kişi, 0,3 puan artan istihdam oranımız ise %49,5 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artış ile 35 milyon 743 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin sayısını ve işgücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz.

Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz."

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandıSon dakika... İşsizlik rakamları açıklandıEkonomi
Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisi bugün çok daha güçlüBakan Şimşek: Türkiye ekonomisi bugün çok daha güçlüEkonomi

 

Ekonomi
Bodrum'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı zamlandı
Bodrum'da ekmeğin gramajı arttı, fiyatı zamlandı
TÇÜD Genel Sekreteri Yayan, ABD'nin vergi kararını değerlendirdi: 'Bizim için olumlu'
TÇÜD Genel Sekreteri Yayan, ABD'nin vergi kararını değerlendirdi: 'Bizim için olumlu'
Cevdet Yılmaz: Sanayi üretimi artmaya, işsizlik oranı azalmaya devam ediyor
"Sanayi üretimi artmaya, işsizlik oranı azalmaya devam ediyor"
Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdı
Türkiye'nin komşu ülkelere ihracatı geçen yıl 34,2 milyar dolarla rekor kırdı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1,6 milyon lira "çevre" cezası
Kayıt dışı çalışan doktorlara bu kez Maliye "reçete" yazdı!
KAYIT DIŞI DOKTORLARA MALİYE'DEN 'REÇETE'!