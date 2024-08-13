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Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı OVP tahmininin altında kalmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yükselişe rağmen işsizlik oranının tek hanede ve 2024 geneli için yüzde 10,3 olan OVP tahmininin altında kalmaya devam ettiğini bildirdi.

AA
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Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı OVP tahmininin altında kalmaya devam ediyor
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının haziranda yüzde 9,2’ye çıktığını hatırlatan Yılmaz, "Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve 2024 geneli için yüzde 10,3 olan OVP tahmininin altında kalmaya devam etti." ifadesini kullandı.

Yılmaz, haziran ayındaki artışta enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan sıkılaştırıcı politikaların yanı sıra bu aya özgü geçici etkilerin de söz konusu olduğunu, haziranda okulların tatile girmesi ile iş arayanların sayısındaki artış ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin değerlendirilmesi gereken etkiler arasında bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir yandan başlamış olan dezenflasyon sürecini devam ettirirken, diğer yandan bu sürecin büyüme ve istihdam üzerindeki kısa dönemli etkilerini dikkatle izliyor ve bu etkileri azaltmaya dönük çabamızı sürdürüyoruz. Reel sektör yatırımlarına dönük seçici kredi ve teşvikler, yatırım ortamını iyileştirici düzenlemeler, ihracatı önceleyen vergi oranları ve uygun koşullu finansman, istihdam edilebilirliği artırmaya dönük mesleki eğitim ve işgücü politikaları bu çerçevede izlediğimiz politikalar arasındadır.

Amacımız istikrar içinde dengeli büyümek, istihdam imkanlarımızı geliştirmek, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmaktır. Dönemsel olarak enflasyonla mücadele ve büyüme arasında denge kurmada bazı zorluklar yaşansa da orta ve uzun vadede bu iki hedef uyum içindedir. Fiyat istikrarı öngörülebilirliği ve güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için de güçlü bir zemin oluşturmaktadır."

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