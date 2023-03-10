Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 9 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altın fiyatlarında ABD'deki faiz oranlarındaki yüksek artış beklentisiyle yaşanan sert düşüşün etkisi sürüyor.
Güncel altın fiyatları (saat 07.30 itibariyle):
Gram altın 1.114,96 TL
Çeyrek altın 1.842,79 TL
Yarım altın 3.684,27 TL
Tam altın 7.372,41 TL
Cumhuriyet altını: 7.509,31 TL
Döviz kurları (saat 07.40 itibariyle):
ABD Doları 18,93 TL
Euro 20.04 TL
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