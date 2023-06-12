Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın haftanın ilk gününde yükselişine devam etti. Sabah saatlerinde 1.489,63 liraya kadar çıkan gram altın, 1.482 liraya düştü ve ardından 1.491 TL'ye yükseldi.
Ons altın 1.960 dolar seviyesinde. Çeyrek altın ise rekor tazeleyerek gece saatlerinde 2.472,69 liraya kadar çıktı. Çeyrek altın piyasaların açılmasıyla 2.462 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.490,18 TL
Çeyrek altın 2.462,45 TL
Yarım altın 4.925,01 TL
Tam altın 9.849,94 TL
Cumhuriyet altını: 10.031,79 TL
ABD Doları: 23.63 TL (Saat 10.15 itibariyle)
Euro: 25,42 TL (Saat 10.15 itibariyle)