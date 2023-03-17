Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 17 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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ABD'de Credit Suisse bankısının likidite sorunu yaşamasıyla antan endişeler gram altın fiyatını 1.182 üzerine taşıdı. İsviçre Merkez Bankası’nın bu bankaya likidite sağlayacağını açıklamasıyla fiyatlar gevşedi.
Geri çekilmenin devamında 1.164 ve 1.155 destek olarak izlenebilir.
Güncel altın fiyatları (Saat 10.47 itibariyle):
Gram altın 1.180,93 TL
Çeyrek altın 1.951,45 TL
Yarım altın 3.902,91 TL
Tam altın 7.804,47 TL
Cumhuriyet altını: 7.949,39 TL