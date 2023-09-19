Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 19 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor.
Gram altın, haftanın ikinci işlem gününe başlarken piyasalar kapalı iken 1.674 liraya yükseldi. Ardından piyasaların açılmasıyla 1.679 liraya geriledi.
Altının onsu hafif artışla 1.932 dolara yükseldi.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 2.844 liraya yükseldikten sonra 2.775 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.679,17 TL
Çeyrek altın 2.774,92 TL
Yarım altın 5.549,84 TL
Tam altın 11.099,66 TL
Cumhuriyet altını: 11.306,17 TL
ABD doları: 27.03 TL (Saat 10.23 itibariyle)
Euro: 28.88 TL (Saat 10.23 itibariyle)