Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devem ediyor.
Gram altın haftanın ikinci işlem gününde 1.670 lira bandında yatay seyrediyor. Altının onsu 1.911 dolara gerilerken, çeyrek altın ise 2.766 lira seviyesinde bulunuyor.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.674,20 TL
Çeyrek altın 2.766,71 TL
Yarım altın 5.533,36 TL
Tam altın 11.067,65 TL
Cumhuriyet altını: 11.271,99 TL
ABD doları: 27.41 TL (Saat 10.25 itibariyle)
Euro: 28.83 TL (Saat 10.25 itibariyle)
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