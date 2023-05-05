Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının onsu 2.056 dolar seviyesinden bu sabah, 2.042 dolar seviyesine geriledi. Gram altın da buna bağlı olarak 1.280 TL seviyesine düştü. Çeyrek altın yükselişini 2.116 lira seviyesinde yükselişini sürdürdü.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.280,43 TL
Çeyrek altın 2.116,41 TL
Yarım altın 4.232,82 TL
Tam altın 8.463,72 TL
Cumhuriyet altını: 8.619,55 TL
ABD Doları: 19,49TL
Euro: 21,53 TL