  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 5 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altının onsu 2.056 dolar seviyesinden bu sabah, 2.042 dolar seviyesine geriledi. Gram altın da buna bağlı olarak 1.280 TL seviyesine düştü. Çeyrek altın yükselişini 2.116 lira seviyesinde yükselişini sürdürdü.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.280,43 TL

Çeyrek altın 2.116,41 TL

Yarım altın 4.232,82 TL

Tam altın 8.463,72 TL

Cumhuriyet altını: 8.619,55 TL

ABD Doları: 19,49TL

Euro: 21,53 TL