CHP Niğde Milletvekili Gürer Kırıkkale’de besicilerle görüştü, üreticiye destek çağrısı yaptı

ANKARA (EKONOMİ)

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Rafta eti alan vatandaş pahalıya eti aldığını söylüyor ama üretici de ‘Ben bu hayvanlara bakıyorum, besliyorum, kesime götürüyorum, para kazanamıyorum. Kesimhaneden sonra fiyat artışı başlıyor ama bu bize yansımıyor ’ şeklinde şikayette bulunuyor” değerlendirmesi yaptı. Gürer, besicinin mezbahada hayvanlarının 350 TL’ye kesilirken, kasap tezgahlarında etin fiyatının 650 TL olduğunu dile getirerek “ Aradaki 300 TL nerede? 300 TL’yi kim yiyor, bunu merak ediyoruz “ sorusunun yanıtını aradığını söyledi.

CHP’li Gürer, yem fiyatlarının yüksekliği ve diğer maliyetlerin artışıyla köylünün yükünün ağırlaştığını belirterek, ithalat politikalarının yerli üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti. Gürer, besicilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yetkililer ‘sorun yok’ diyorlar, ama son 2 yılda Türkiye 1 milyon 200 bin hayvan ithal etti. Türkiye kendi kendine yeterli boyuta gelip, et sorununu da etten mamul ürün sorununa da çözüm bulabilir. Bunun için planlama, öngörü ve alana gelip bu işi yapan insanlarla konuşulursa çare var. Çare yok değil. O raftaki etin fiyatının düşmesi yemin fiyatının düşmesi ile doğru ilgili.”

Üreticiye destek çağrısı

Hayvancılıkla uğraşanların girdilerdeki maliyet artışları nedeniyle zorluk yaşadığını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, süt üreticilerinin durumuna da dikkat çekti. Gürer, “Ulusal Süt Konseyi 14,65 TL fiyat verip onun altında da süt alımının yolu hala açıksa, bunun yansıması bu işi yapanlar bu işten vazgeçiyor. Süt üreticiliği yapan para kazanmazsa hayvanını kesime veriyor. Faiz de yüksek, götürüyor parasını faize yatırıyor. Yorulmadan para kazanıyor. Öyle olunca hayvancılık da zor bir iş. Yani ailece işin içindeler. Geliyorlar işte, tatili yok, bayramı yok, seyranı yok. Onun için yetkililere çağrımızdır. Yem sübvanse edilip en az yüzde 50 yemde destek verilmeli. Ahır giderleri karşılanmalı, hayvan refahını artırıcı önlemler alınıp hayvan refahı sağlanarak daha çok verim alınmalı” diye konuştu.