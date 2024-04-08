CHP’li Ateş’ten Şimşek’e çağrı: Vatandaşlar ve şirketler KDV artışına dayanamaz

ANKARA (EKONOMİ)-CHP Bolu Milletvekili ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyesi Türker Ateş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e KDV indirimi çağırısında bulundu. Ateş, ne vatandaşın ne de şirketlerin KDV artışına dayanamayacağını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Türker Ateş, dolaylı vergiler artırıldıkça bütçe açığının daha da büyüdüğünü belirterek, “Kamu harcamalarında israf önlenmedikçe, enflasyonla mücadele edilemez. KDV ya da dolaylı vergi artışlarını aklınıza bile getirmeyin. Ne vatandaş ne şirketler dolaylı vergi artışlarını taşıyabilecek durumda değil. Enflasyonla mücadele edecekseniz KDV’de artış değil, indirim yapın.” dedi.

“Bütçe açığı 1 trilyon 386 milyar liraya fırladı”

2023’te KDV artışıyla birlikte 1 trilyon 453 milyar lira KDV, 928 milyar lira ÖTV tahsilatına rağmen bütçe açığının 1 trilyon 386 milyar liraya fırladığını belirten Ateş, “KDV tahsilatı yüzde 92, ÖTV tahsilatı yüzde 121 artmışken, bütçe açığı yüzde 890 artmış. Bütçe rakamlarının bize gösterdiği bir şey var. 2023’te toplanan KDV ve ÖTV arttıkça, bütçe açıkları azalmak yerine daha da artıyor. Yüksek tahsilat sorumsuz yöneticilerin ne de olsa kaynak geliyor diye yüksek harcama yapmalarına yol açıyor.” ifadelerini kullandı.

Yılın ilk iki ayında faiz ödemesinin 175 milyar lira, bütçe açığının ise 425 milyar lirayı aştığını vurgulayan Türker Ateş, “Dolaylı vergiler nedeniyle vatandaşın kemerinde sıkılacak delik kalmadı. Devletin har vurup harman savurmasına itiraz edemeyen Şimşek’in gücü sadece vatandaşa yetiyor. Yerel seçimde aldıkları sonuçtan da ders çıkarmıyorlar.” dedi.