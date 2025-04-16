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CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don nedeniyle çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi.

Haber Merkezi
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CHP'li Gürer, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini talep etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zirai donun mağduriyetlere neden olduğunu belirtti.

Bahçe ve tarla bitkilerinde sorun bulunduğunu dile getiren Gürer, bu konuda hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Çiftçilerin borçlarının ertelenmesini ve zararların karşılanmasını istediklerini aktaran Gürer, çiftçilere yönelik icraların da durdurulması gerektiğini söyledi.

CHP'li Gürer, "Bu dönem dar gelirli, emekli, asgari ücretli çoğu meyveyi rafta görecek. Fiyatların artması kaçınılmaz. Kayısının bu yıl ihracatında bile sorun olacak. Çiftçilere gerçekçi desteklerin verilmesi ihtiyaçtır, zorunludur" değerlendirmesinde bulundu.

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