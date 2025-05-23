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CHP'li Karatepe'den KGF yorumu: Tıkanan ekonomi programının kaynak tahsis yoluyla canlandırma çabası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hükümetin kamuoyuna “KOBİ’lere destek” başlığıyla sunduğu ve Cumhurbaşkanı’nın “tulumbaya su döküyoruz” ifadesiyle duyurduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinin esasen tıkanan ekonomi programının kaynak tahsisi yoluyla canlandırılma çabası olduğunu belirtti.

ANKARA Haber Merkezi
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CHP'li Karatepe'den KGF yorumu: Tıkanan ekonomi programının kaynak tahsis yoluyla canlandırma çabası
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ANKARA(EKONOMİ) 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada, “ Bugün KGF üzerinden ilan edilen kredi genişlemesi, ekonomik programın “çalışıyor” diye pazarlanmasına rağmen çöküşü maskelemek için devreye sokulmaktadır. Enflasyonu yüzde 24 hedefleyip piyasada yüzde 60’ın üzerinde faiz ortamı yaratmanın şirketleri finansal zorluğa sokacağı zaten  başından belliydi” dedi.

"Reel sektör desteklenmeli"

Karatepe, kaynak paketine ilişkin olarak “KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak her türlü kamu desteği, doğru bir planlamayla ve üretim odaklı şekilde yapılandırıldığında elbette desteklenmelidir. Peki, bu destek gerçekten kime verilecek? Şu bilinmeli ki “seçici” kredi dağıtımı yapılması, kamu eliyle çizilmiş bir ayrıcalık haritasıdır; kimi destekleyeceğini bilen, kimi dışarıda bırakacağını gizlemeyen bir ekonomi mühendisliğidir. Elbette reel sektör desteklenmeli, Anadolu’daki üretici güçler ayakta kalmalıdır; ama burada mesele destek değil, bu desteklerin nasıl ve kimler aracılığıyla tasarlandığıdır. Türkiye’nin ihtiyacı, “tulumbaya su” değil; halkın alın terine hakkını veren, kalkınmayı merkeze alan adil bir ekonomik mimaridir.” değerlendirmesini yaptı. 

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