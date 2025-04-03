CHP’li Türker Ateş enflasyon verilerini değerlendirdi: Şimşek programının mazotu bitti

ANKARA(EKONOMİ)

CHP Bolu Milletvekili, Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, 23 aydır enflasyonu düşürme programı uygulanmasına rağmen, fiyat artışlarının hız kesmediğini bildirdi.

Özellikle gıda fiyatındaki yükselişin vatandaşı bezdirdiğini kaydeden Ateş, “23 aydır enflasyonu düşürmek için insanlara acı reçete içirdiler. Geldiğimiz noktada şubat ayından mart ayına yıllık enflasyondaki düşüş bir puan bile değil. Hem de örtülü faiz artışına rağmen fiyatlar yeterince düşmüyor. Mehmet Şimşek programının mazotu bitti’ dedi.

Enflasyon her ne kadar yüzde 37 görünse de yumurta, meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçların enflasyonunun yüzde 60’ların üzerinde olduğunu anlatan Ateş, “Tezgahlar el yakmaya devam ediyor. Yumurta fiyatları bir yılda %82 arttı. Çikolata %74 zamlandı. Kahve fiyatları %63 yükseldi. Sebze ve meyve fiyatları %60’ın üzerinde arttı. Elektrik yüzde 52, ekmek yüzde 50 fiyat artışı yaşadı. Satıcı satarken vatandaş satın alırken utanıyor. Tarım ülkesinin geldiği duruma bakın” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminin sabır çağırılarının boşa çıktığının altını çizen Türker Ateş, “Ekonomi freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor” dedi.