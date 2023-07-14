Çiğ sütteki fiyat artışının, süt ve süt ürünlerine yansıması beklenmiyor

Mehmet KAYA - ANKARA

EKONOMİ’ye bilgi veren süt ve süt ürünleri piyasa uzmanları ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, ilan edilen fiyatın piyasanın daha önce gördüğü fiyatlar olduğunu, maliyetlerdeki artışa rağmen, sanayicilerin daha düşük fiyatlarla alım yapma eğiliminin görülmesiyle yeni fiyat açıklandığını belirttiler.

Yetkililer, “Sanayiciler de açıklanan fiyatın zaten cari fiyat olduğunun farkında. Ulusal Süt Konseyi aslında malumu ilan etti. Çünkü mevcuttaki süt fiyatları zaten 11,50 lira üzerinden şekilleniyordu. Bu fiyatların üstünde oluşabilecek bir fiyatın tüketimi azaltma riski de vardı. Azalan tüketim sonucu yaşayacakları iş kaybı yüzünden işleri zora da girebilirdi. Bu bağlamda tüketiciyi ve üreticiye de düşünen en optimal fiyatı açıklandı diyebiliriz” görüşünü vurguladılar.

Ulusal Süt Konseyi’nin 2022’de 8,5 TL fiyat açıklamasının ardından, piyasada çiftçinin satış fiyatının yükseldiği ve hatta birkaç ay öncesine kadar 12,5 TL’yi gördüğü hatırlatıldı. Bu fiyatlar oluşmuşken, son bir aylık dönemde bir düşüş eğilimi doğduğunu ve bazı sanayicilerin alım fiyatlarını aşağı çektiğini, çiftçi çıkış fiyatının 11 TL dolayında oluşmaya başladığı vurgulandı.

Bilgi veren kaynaklar, sanayicilerin bu fiyat düşürme baskısı oluşunca Ulusal Süt Konseyi’nin 11,5 TL fiyatı açıkladığını belirterek, böylece piyasada oluşan fiyatın gerilemesinin önlendiği, çiftçilerin maliyeti artmışken bir fiyat düşüşüyle mağdur edilmemesinin sağlandığını kaydettiler.

Açıklanan fiyatın, zaten son aylardaki piyasa fiyatı olduğunun altını çizen kaynaklar, bu nedenle süt ve süt ürünlerinde tüketici fiyatlarının artışına yol açacak bir unsur bulunmadığını ve fiyat artışı beklemediklerini kaydettiler.

SETBİR de fiyat artışı beklemiyor

Öte yandan, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun da fiyat artışı beklemediğini kaydetti. Coşkun yaptığı açıklamada, “Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu” dedi.