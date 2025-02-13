Çiğ sütün üretim maliyeti arttı! TÜSEDAD tavsiye fiyatını açıkladı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) çiğ süt tavsiye fiyatını açıkladı. Hesaplamalara göre çiğ sütün üretim maliyeti arttı.

Maliyet yüzde 4,6 arttı

TÜSEDAD güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirleri dikkate alarak yaptığı hesaplamalara göre, Ocak ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 20,50 TL/lt olarak açıkladı. Aralık ayında maliyet 19,60 TL olarak hesaplanmıştı. Böylece Ocak hesaplamalarına göre maliyet yüzde 4,6 arttı.

TÜSEDAD, 1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde Ulusal Süt Konseyi (USK) süt maliyeti eşdeğerini ise (sıcak süt) 19,00 TL/lt olarak duyurdu. Aralık ayında 18,10 TL olan söz konusu eşdeğer fiyat da böylece yüzde 5 artmış oldu.

“Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artış maliyete yansıdı”

TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, "Bir önceki aya göre; kesif yem fiyatlarına gelen yüzde 6’lık zam ile asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk artışın maliyete olan yükü ile reforme hayvanların kesiminde ve buzağı satış fiyatlarında önemli bir artış olmaması sonucunda Ocak ayı maliyeti bir önceki aya göre 90 kuruş artırmıştır. Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile soğuk süt için 24,30 TL/lt ve Sıcak süt tavsiye fiyatının (USK’nın açıkladığı) ise 22,8 TL/lt olarak açıklanması önerilmektedir" denildi.

USK'nın Ocak ayından geçerli olmak üzere çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 17,15 TL olarak açıklanmıştı.