Karkas ete Ramazan öncesi zam

VEYSEL AĞDAR / İSTANBUL

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada, “Besici et fiyatı artacak beklentisiyle hayvanını kesime göndermedi. Bu da piyasada arz sıkıntısı yarattı.

Karkas etin bölgesel bazda kilosu 15 TL arttı” dedi. Tüfekçi karkas ete gelen 15 liralık fiyat artışının tüketiciye 20-30 lira zam olarak yansıyacağını kaydetti. Karkas etin kendilerine maliyetin 420 TL olduğunu kaydeden Prestij Et sahibi Samed Burultay da karkas etin bugünden itibaren kendilerine 435 TL’ye geleceğini söyledi. Marketlerin fiyat sabitlemesi nedeniyle haftalık 1,5 ton olan satış hacminin yarı yarıya düştüğünü kaydeden Burultay, “Bir hafta önce kilosunu 700 TL’ye sattığım eti 600 TL’ye indirdim ama yüzüne bakan olmadı. ESK’nın ithal et vermesi küçük esnafın işlerini baltaladı. Karkas fiyatına işçi, kira ve diğer girdileri ekleyince en az 650-700 TL’ye satmamız gerekiyor” dedi.

Burultay, 15 TL fiyat artışının satış fiyatına 25-35 TL olarak yansıyacağını belirterek “Etin ucuzlaması için ithalatı teşvik etmek yerine yerli üreticiyi desteklemek gerekli” yorumunu yaptı.