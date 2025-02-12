  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. FED Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık
Takip Et

FED Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artmasıyla ilgili "Enflasyon konusunda hedefe yakınız ama orada değiliz. Bugünkü enflasyon rakamı da aynı şeyi söylüyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
FED Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık
Takip Et

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunun 2. gününde beklentinin üzerinde gerçekleşen son enflasyon verisini değerlendirdi.

"Hedefe yakınız ama orada değiliz"

Fed Başkanı, sunumda faiz indiriminde aceleci olmayacakları söylemini yineledi. Powell “Enflasyon konusunda hedefe yakınız ama orada değiliz. Bugünkü enflasyon rakamı da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

Powell, gösterge faizi sabit tutma planlarına atıfta bulunarak "Enflasyonun yüzde 2’lik hedefe düşeceği netleşene kadar politikayı kısıtlayıcı tutmak istiyoruz" dedi.

ABD'de son açıklanan veriye göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ocak'ta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Trump'ın çağrısıan yanıt

Powell, Başkan Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrılarının merkez bankasının faiz kararlarını değiştirmesine yol açmayacağını söyledi. Powell, konuya ilişkin olarak "İnsanlar başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve ekonomide olup bitenlere göre kararlarımızı vermeye devam edeceğimizden emin olabilir" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının indirilmesine yönelik çağrısını bugün de yinelemişti.

Trump faiz indirim çağrısını yineledi: Hadi Rock'n Roll yapalım Amerika!Trump faiz indirim çağrısını yineledi: Hadi Rock'n Roll yapalım Amerika!Küresel Ekonomi

 

Trump ve Putin görüştü! "Anlaşmaya vardık"Trump ve Putin görüştü! "Anlaşmaya vardık"Dünya

 

Küresel Ekonomi
Trump faiz indirim çağrısını yineledi: Hadi Rock'n Roll yapalım Amerika!
Trump faiz indirim çağrısını yineledi
Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2,46 trilyon dolara yükseldi
Küresel askeri harcamalar geçen yıl 2,46 trilyon dolara yükseldi
Son dakika... ABD'de enflasyon sürpriz yaptı
SON DAKİKA...
Mortgage başvurularında artış: 30 yıllık faiz düşüşünü sürdürdü
Mortgage başvurularında artış: 30 yıllık faiz düşüşünü sürdürdü
İngiltere'de yoksulların enflasyon şokundan kurtulması için 2 yıl gerekiyor!
İngiltere'de yoksulların enflasyon şokundan kurtulması için 2 yıl gerekiyor!
Trump konuştu: Rus varlıkları değer kazandı
Trump konuştu: Rus varlıkları değer kazandı