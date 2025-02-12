FED Başkanı Powell'dan enflasyon mesajı: Hedefe yakınız ancak henüz ulaşamadık

Fed Başkanı Jerome Powell Kongre'deki sunumunun 2. gününde beklentinin üzerinde gerçekleşen son enflasyon verisini değerlendirdi.

"Hedefe yakınız ama orada değiliz"

Fed Başkanı, sunumda faiz indiriminde aceleci olmayacakları söylemini yineledi. Powell “Enflasyon konusunda hedefe yakınız ama orada değiliz. Bugünkü enflasyon rakamı da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

Powell, gösterge faizi sabit tutma planlarına atıfta bulunarak "Enflasyonun yüzde 2’lik hedefe düşeceği netleşene kadar politikayı kısıtlayıcı tutmak istiyoruz" dedi.

ABD'de son açıklanan veriye göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Ocak'ta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Trump'ın çağrısıan yanıt

Powell, Başkan Donald Trump'ın faiz oranlarının düşürülmesi yönündeki çağrılarının merkez bankasının faiz kararlarını değiştirmesine yol açmayacağını söyledi. Powell, konuya ilişkin olarak "İnsanlar başımızı öne eğmeye, işimizi yapmaya ve ekonomide olup bitenlere göre kararlarımızı vermeye devam edeceğimizden emin olabilir" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, faiz oranlarının indirilmesine yönelik çağrısını bugün de yinelemişti.