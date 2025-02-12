Trump faiz indirim çağrısını yineledi: Hadi Rock'n Roll yapalım Amerika!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan, faiz oranlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Faiz oranları düşürülmeli"

ABD Başkanı Trump, "Faiz oranları düşürülmeli, bu da önümüzdeki tarife düzenlemeleri ile el ele yürümelidir. Hadi Rock'n Roll yapalım Amerika!!" ifadesini kullandı.

Geçen ayda çağrıda bulunmuştu

Trump, ocak ayında video konferans ile katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları'nda da faiz oranlarının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

"Enflasyonu durdurmayı başaramıyorlar"

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını söyleyerek "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı" demişti.

Scott ne demişti?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump yönetiminin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi yapıp yapmamasına değil, 10 yıllık tahvil faizinin düşmesine yönelik politika hamlelerine odaklandığını vurgulayarak, Trump'ın politikalarıyla bunun doğal olarak düşeceğini düşündüğünü belirtmişti.

Powell ne demişti?

Geçen ay Trump'ın "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim" sözleri hakkında yorum yapmayan Powell "Trump ile tören sonrası temasımız olmadı" ifadelerine yer verdi.