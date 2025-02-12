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Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın ilk toplantıda bunu yapması lazım

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası'nın 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltmesiyle ilgili "Madem böyle bir şey görüyorsun, niye faiz indiriyorsun? Önümüzdeki aylarda da enflasyon baz etkisiyle düşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldiği için ilk toplantıda faizi düşürmeden beklemesi lazım." dedi.

Haber Merkezi
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Mahfi Eğilmez: Merkez Bankası'nın ilk toplantıda bunu yapması lazım
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İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

Eğilmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir hafta önce faizi indirip enflasyonun yükseleceğini tahmin etmek yanlış bir şey"

Merkez Bankası'nın elinde bizim elimizdekinden daha detaylı veriler var. Yıl sonunu daha yüksek gördükleri için daha gerçeğe yakın bir noktaya getirdiler. Madem böyle bir şey görüyorsun, niye faiz indiriyorsun? Acaba sağlık fiyatlarına gelen artışlar Merkez Bankası kararından sonraysa 'biz bilmiyorduk' diyebilir. Hükümetin Merkez Bankası'nı bunu bildirmesi ve faiz kararını ona göre alması lazımdı. Merkez Bankası'nın bir hedefi var (yüzde 5), bir de tahmini var (yüzde 24). Hedefin tahminler civarında bir yerde olması gerekir. Revizyon yapmalı, buna itirazım yok. Bir hafta önce faizi indirip enflasyonun yükseleceğini tahmin etmek yanlış bir şey.

"Enflasyon tahminini yüzde 35'te tutuyorum"

Önümüzdeki aylarda da enflasyon baz etkisiyle düşecek. Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldiği için ilk toplantıda faizi düşürmeden beklemesi lazım. Yıl sonu için enflasyon tahmininde yüzde 35'te duruyorum.

"Yüzde 8,5 işsizlik oranı kötü değil"

Yüzde 8,5'lik işsizlik oranı kötü değil. Alışılmış doğal işsizlik oranı yüzde 7,5-8,5 buralarda. Buralara geldik, bu iyi. Geniş tanımlı işsizlik oranına bakınca yüzde 28,2 karşımıza çıkıyor. Bana sorarsanız gerçek işsizlik oranı da bu.

"Fed-Trump çok ciddi çekişmeye gidecek gibi görünüyor"

ABD'de yüzde 3'lük bir yıllık enflasyon hedeften yüzde 50 sapma demektir. Bir yandan da ekonomide büyüme sorunları ortaya çıkabilir. Fed'le Trump arasındaki çekişme giderek çok ciddi çekişmeye dönecek gibi görünüyor. ABD sıkıntılı bir döneme doğru gidiyor.

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