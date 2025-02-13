Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 942 bin 928 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı aralık ayında arttı

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,9 arttı, ayran üretimi yüzde 9,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,7 azaldı, tereyağı üretimi yüzde 15,8 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,6 arttı, ayran üretimi yüzde 12,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 15,2 arttı.

Bir önceki ay 896 bin 257 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 5,2 oranında artarak 942 bin 928 ton oldu.

Bir önceki ay 143 bin 604 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında yüzde 0,9 oranında artarak 144 bin 891 ton olarak gerçekleşti.