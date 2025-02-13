BofA'ya göre ABD vergileri doları zayıflatabilir

Bank of America'nın G-10 döviz stratejisi başkanı Athanasios Vamvakidis yayınladığı araştırma notunda, "Dolar her şeye rağmen tarifeleri sevmeyebilir. ABD’nin dünyanın geri kalanına karşı gümrük tarifeleri ve tam misilleme senaryosunda dolar zayıflayabilir" dedi.

ABD'ye misilleme riski

Bloomberg'in haberine göre, şimdiye kadar ABD vergileri, küresel ticaret akışlarını bozma ve ABD’de enflasyonist riskleri artırma riski taşıdığından ve güvenli liman cazibesi sayesinde doları yükseltti. Ancak Vamvakidis’e göre, Trump’ın tüm ABD ithalatına %10 veya %20 gümrük vergisi koyması halinde ülkeler misilleme yapacak ve bu da ABD’yi "daha savunmasız" hale getirecek. "Herkes daha kötü durumda olacak ama ABD daha kötü durumda olacak," diyen stratejist, "Ticari koruma en çok ABD’de artacağından, dünyanın geri kalanı birbirleriyle eskisi gibi ticaret yapmaya devam edecek, hatta ABD’nin tarifelerine karşılık olarak birbirleriyle ticari korumayı azaltabileceklerdir" yorumunu yaptı.

"Artan uluslararası rezervler de dahil olmak üzere temel unsurlar sağlıklı görünüyor"

Öte yandan Goldman Sachs Group, yatırımcılara, ABD ticaretindeki aksaklıklara daha az maruz kalmalarını gerekçe göstererek, Mısır poundu, Kenya şilini, Nijerya nairası ve Türk lirası da dahil olmak üzere eşit ağırlıklı bir döviz sepetinde uzun pozisyon almalarını öneriyor.

Aralarında Kamakshya Trivedi’nin de bulunduğu stratejistler, ABD’nin başlıca sınır pazarlardan yaptığı ithalatın ekonomilerindeki payının, Meksika ve Kanada gibi pazarlara kıyasla "yok denecek kadar az" olduğunu belirtti. Söz konusu para birimlerinde volatilitenin çoğunun küresel etkenlerden ziyade yerel faktörlere bağlı olma eğiliminde olduğunu belirten Goldman stratejistleri, "Artan uluslararası rezervler de dahil olmak üzere temel unsurlar sağlıklı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.