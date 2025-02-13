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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 yükselişle 9.855,84 puandan başladı.

Haber Merkezi
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Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,27 puan ve yüzde 0,78 artışla 9.855,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 2,36 ile inşaat kazandırırken, tek kaybettiren yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 9.779,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 9.950 ve 10.000 seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.700 puan seviyeleri de destek konumunda izleniyor.

Yurt içinde cari açık, yurt dışında ABD enflasyon

Küresel piyasalarda, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında karışık bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) çevrildi.

Ayrıca, yurt içinde aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri takip açıklandı. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etmişti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024'te 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini, 2025 sonunda ise 19 milyar 909 milyon dolar olacağını öngörürken, cari işlemler Aralıkta beklentilerin üzerinde açık verdi.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. 

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