Perakende ve ulaştırma uzun vadede kazandırdı

Yıl sonu mali tablolar açıklanmaya devam ediyor. Henüz sayı yeterli değil. Gün geçtikçe açıklanan bilançolar artacak. Bugüne kadar gelen veriler 2024’ün daha ziyade sigorta firmaları için daha olumlu bir seyir izlendiğine işaret ediyor. Bilançolar gelmeye devam ettikçe 2024 tablosu da daha net ortaya çıkacak.

Sigortalar güçlü çıktı

Gelinen aşamada bilançosu açıklanan BIST 100 şirketleri arasında net kâr büyümesinde Türkiye Sigorta %106,65 ile dikkat çekiyor. Onu, Anadolu Sigorta %84,07 ile takip etti. Anadolu Hayat’ta ise %46,52’lk kâr büyümesine karşın hissesindeki yıllık %118,58’lik yükseliş öne çıktı. Bankacılık sektöründe kâr büyümesinde %61,21 ile Vakıflar Bankası ilk sırada geldi. Onu TSKB takip ederken Akbank ve Yapı Kredi Bankası kârlarını düşürürken zayıf bir görüntü verdi.

Perakende ve havacılıkta yüksek getiri

Son 5 yılda en güçlü getiriyi sağlayan ve aylık bazda da kazandıran hisseler arasında perakende ve havacılık öne çıktı. Hisselerin 5 yıllık getirilerine bakıldığında Migros %2.234, Türk Hava Yolları %2.134 ve Pegasus %1.587 ön plana çıktı. BİM Mağazalar ve Aselsan da bu dönemde yüksek performans gösteren diğer hisseler oldu. Güçlü getirileri ile öne çıkan hisselerin piyasa değeri kırılımına bakıldığında, Türk Hava Yolları %32, Aselsan %27 ve BİM Mağazalar %25 ile en büyük ağırlığa sahip hisseler olarak öne çıkıyor. Bu şirketlerin yıl sonu mali sonuçlarının güçlü gelmesi yatırımcıların ilgisini sürdürmesini sağlayacaktır. Bu hisselerin olası yukarı hareketleri endekse de olumlu yansır.

ZEYNEP’E SOR

YÜKSEK KALDIRAÇ MI, DÜŞÜK KALDIRAÇ MI?

Yüksek kaldıraç; yüksek getiri, etkin kullanım, çeşitlendirme, kısa vadeli. Yüksek risk, marj çağrısı riski, psikolojik baskı, ani likidasyon riski.

Düşük kaldıraç; daha düşük risk ve psikolojik baskı, daha iyi risk yönetimi. Daha düşük getiri, fırsatları kaçırma, sınırlı çeşitlendirme, verimsizlik.

Fiyat her zaman gelire paralel hareket etmez. Hissedeki hareketi tek faktörle değerlendirmemeli

Son günlerde aldığı işlere rağmen Altınay Savunma’nın fiyatı neden düşüyor? / Ömer Alkan

Ömer, şirketlerin gelir ve kârlılığındaki artışa paralel şekilde hissenin hareket etmesini beklememeli. Yatırımcıların beklentileri, piyasa koşulları ve özellikle yeni halka arzlarda görülen volatilitenin fiyat üzerinde etkisi bulunuyor. Bu itibarla fiyat değerlendirmesini tek faktöre indirgememeli. Altınay Savunma, ocak ayında 741,6 milyon TL yeni iş ilişkisi açıkladı. Tutar yıllık gelirin %46’sına denk geliyor. Yılın devamında da yeni iş bağlantılarının gelmesi sürpriz olmayacaktır. Bu da uzun vadede fiyatı destekleyen bir gelişme olacaktır. Fiyat ise ağustostan bu yana düşerken Mayıs 2024’teki açılışın %109 üzerinde seyrediyor.

Geçtiğimiz yıl gelirde düşüş yaşadı. 2025’te imzaladığı fason anlaşması ise gelirini desteleyecek

Alfa Enerji’nin yıl sonu bilançosu nasıl? Geleceği hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz? / Burak Gürer

Burak, Alfa Enerji’nin 2024 dokuz aylık mali sonuçları incelendiğinde, gelirlerinde %33, brüt kârında %59 ve net dönem kârında %79’luk bir gerileme yaşadığı görülüyor. Gözlenen düşüş, firmanın piyasadaki daralmadan doğrudan etkilendiği anlamına geliyor. Buna ilave olarak maliyet ve giderlerdeki artış ile kârı baskılandı. Yılın son çeyreğinde önemli bir değişim olmaması halinde yine azalan bir gelir ve kârlılık gündeme gelecek. Ocak ayında yurtdışında yerleşik bir enerji firmasıyla anlaşmaya varması ise gelirini destekleyecek. Global ölçekli bir firma olduğunu belirttiği şirketin ünvanını paylaşmadı. Fason güneş paneli üretecek.

YATIRIM FONLARI

Yapı Kredi Portföy’ün YAY Fonu, teknolojinin gücünden yararlanarak kazandırmak istiyor

YAY Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu, 8,56 milyar TL’lik büyüklüğüyle teknoloji odaklı yatırımlarda bulunuyor. Portföyünün %85,83’ünü yurtdışındaki teknoloji şirketlerine, %13,02’sini ise yabancı yatırım fonlarına yönlendiriyor. Telekomünikasyon, biyoteknoloji, medikal teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren firmalarla çeşitlendiriyor. Fon, global teknoloji piyasalarındaki büyümeden yararlanıyor. Yıl başından bu yana %4,57 getiri sağlaması, teknoloji sektöründeki küresel gelişmelerle uyumlu bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Son bir yıllık getirisi ise %30,24 seviyesinde kaldı. Yüksek likiditeye sahip yabancı teknoloji hisselerine odaklanan YAY’ın risk değeri 6 olup agresif büyüme potansiyeli arayan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Enerjisa Enerji, TLREF+%1 faizden tahvil ihraç etti

Enerjisa Enerji, nitelikli yatırımcılara 11 Şubat 2025 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 700.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 729 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 10.02.2027 olacak.

+% 1 YILLIK FAİZ TLREF

11 Şubat 2025 tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %44,63 seviyesinde bulunuyor. Enerjisa Enerji’nin çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSENSA22729 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

MİA TEKNOLOJİ

Horizon Europe programı kapsamında yapay zeka odaklı mobilite çözümleri geliştirecek

Mia Teknoloji, Avrupa Komisyonu’nun Horizon Europe programı kapsamındaki çağrısı doğrultusunda harekete geçti. Şirket, Avrupa Komisyonu’na sunulacak proje için koordinatör olarak görev alacak. Projenin kabul edilmesi halinde bütçe hakkında ayrıca bilgilendirme yapacak. Şirket, proje kapsamında, Hollanda merkezli NIVARA firmasıyla iş birliği için İyi Niyet Anlaşması imzaladı. Sözleşme, iki şirketin yapay zeka odaklı mobilite çözümleri geliştirmesini hedefliyor. Projenin onaylanması durumunda, NIVARA’nın geliştirdiği yapay zeka destekli çözümler Ankara, L’Aquila, Bükreş ve Rotterdam gibi pilot bölgelerde uygulanacak. Anlaşma, Generatif AI teknolojilerinin sürdürülebilir ulaşım sistemlerine entegrasyonunu teşvik edecek ileri projelere de zemin oluşturuyor.

ÇİMENTAŞ ÇİMENTO

Büyük ortağı mahkeme kararına itiraz etmedi. Ödemeyi yaparak uzlaşmazlığı giderdi

Çimentaş Çimento, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ana ortağı Cementir Holding aleyhine açıldığını belirttiği davada gelinen son aşamayı yatırımcısı ile paylaştı. Açıklamada söz konusu davada, ilk derece mahkemesinin Çimentaş lehine karar vererek ana ortak Cementir Holding’in tazminat ödemesine hükmettiğini belirtti. Yeni gelişmede ise Cementir Holding’in iddiaları kabul etmemekle birlikte, davanın kesin çözümü için yasal haklarından feragat ettiğini ifade etti. Söz konusu ortağın mahkeme kararını kabul ederek Çimentaş Çimento’ya 257.324.716 TL tutarında tazminatı ödediğini belirtti. Ödeme neticesinde mali yapısı daha da güçlenen firmanın son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarına göre geliri %7 azaldı. Dönem sonunda da kârı %30 gerileyerek 620,8 milyon TL’ye düştü.

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nde şirket kuracak. Bu ülkenin enerji yatırımlarında rol almak istiyor

Naturel Yenilenebilir Enerji, yurt dışında büyüme hedefi doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’de yeni bir şirket kuracak. Kararda, BAE’nin yenilenebilir enerji hedefinin etkisi bulunuyor. BAE, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini üç katına çıkaracak. Bu hedef doğrultusunda büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin BAE’de gündeme gelmesini bekliyor. Şirket, kurulacak iştiraki aracılığıyla BAE’de enerji santralleri, enerji depolama tesisleri, trafo merkezleri, şehir şebekeleri, elektrikli araç şarj ağı, enerji nakil hatları gibi alanlarda faaliyet yürütmek istediğini belirtiyor. Son paylaştığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında ise gelirini ve esas faaliyet kârını düşürürken dönem sonunda 570,5 milyon TL kâr açıkladı.