Çin, ekonomisini canlandırmak için yeni mali önlemleri açıkladı

Çin yönetimi konut alımlarında kullanılmak için özel amaçlı bonolara olanak sağlama kararı aldı. Çin Maliye Bakanı Lan borçlanmanın ve bütçe açığının artırılması için alanları olduğu mesajını verdi.

Bloomberg'in haberine göre, Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Wang Dongwei, hükümetin yerel yönetim özel tahvil gelirlerinin kullanılabileceği alanları genişletmek için çalıştığını söyledi.

Konut konusunda Lan, bakanlığın vergi politikasını optimize etmek için önlemler üzerinde çalıştığını belirtti. Uygulamada bu politika, Pekin gibi şehirlerde birçok daire alıcısının işlemler sırasında ek vergilere tabi olduğu anlamına geliyor.

Yerel yönetimlerin özel tahvil gelirlerini satılmayan konutları satın almak ve bunları sübvansiyonlu konutlara dönüştürmek ve atıl durumdaki arsaları geri almak için kullanmalarına izin verilecek.

"Ek hazine bonolarının kullanımını hızlandırıyoruz"

Lan “Şu anda ek hazine bonolarının kullanımını hızlandırıyoruz ve ultra uzun vadeli özel hazine bonoları da kullanım için ihraç ediliyor. Önümüzdeki üç ay içinde, çeşitli yerlerde kullanılmak üzere toplam 2,3 trilyon yuan (Yaklaşık 330 milyar dolar) özel amaçlı tahvil düzenlenebilir” diye ekledi.

Bakan Yardımcısı Wang, bakanlığın bu yıl 1 trilyon yuanlık özel devlet tahvili ihraç etme hedefini de zamanında tamamlayacağını söyledi. Bu, yetkililerin basın toplantısında ek özel devlet tahvillerinin değerini açıklamasını bekleyen yatırımcılar için hayal kırıklığı oldu. Bloomberg anketinde 15 kurum 2 trilyon yuanlık ilave teşvik bekliyordu.

Piyasanın önemli bölümü 2 trilyon yuanlık ek mali teşvik bekliyordu

Büyük devlet bankalarının sermayelerini yenilemelerine yardımcı olacak adımlar konusunda Maliye Bakan Yardımcısı Liao, bakanlığın bankaların özel planlarını sunmalarını beklediğini ve çalışmaların ilerlediğini söyledi. Bakan Yardımcısı Borsaya kote olan bankaların kurallara uygun olarak ilgili bilgileri açıklayacağını söyledi.

Lan, daha önce Komünist Parti'nin Üçüncü Plenumu'nda bir öncelik olarak vurgulanan Çin'in mali ve vergi sisteminde planlanan reform hakkında da konuştu. Lan, hükümetin önümüzdeki bir ila iki yıl içinde bir dizi önemli reform tedbirini uygulamaya koyacağını ve bütçe sistemi ile merkezi hükümetin yerel yönetimlere yaptığı transferler sistemi de dahil olmak üzere bazı konularda iyileştirmeler yapılacağını söyledi.

Bloomberg Economics alınan kararlara ilişkin yaptığı değerlendirmede “Geleceğe yönelik en önemli sinyal, yerel yönetimlerin borç sorunlarını çözmelerine yardımcı olacak anlamlı finansman çözümleri sunmasının muhtemel olması. Görünürde acil bir yeni para bulunmadığından, merkezi politika yapıcılar büyük olasılıkla yerel yönetimleri bütçelenen harcamalarını karşılama konusunda desteklemeye, aynı zamanda konut piyasasını istikrara kavuşturmak için mevcut kaynakları kullanmaya odaklanacaklar.” ifadelerine yer verdi.

Mali destek, Pekin'in Eylül sonlarında merkez bankasının öncülüğünde faiz indirimlerinden emlak ve hisse senedi piyasalarına yardıma kadar uzanan benzeri görülmemiş bir hamleyle uygulamaya başladığı teşvik paketindeki en büyük eksik parça oldu. Daha genişleyici kamu harcaması, deflasyonda olan ve hükümetin yüzde 5 civarındaki 2024 büyüme hedefini tutturamama riski taşıyan dünyanın ikinci büyük ekonomisini canlandırmak için hayati önem taşıyor.