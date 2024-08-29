MAİB/Karavelioğlu: “Çin, gözünü karartmış şekilde dünyaya makine saçıyor”

ANKARA - EKONOMİ

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıkların gölgesinde dünyanın yaşadığı çoklu kriz ve çoklu kutup ortamının, her geçen gün küresel rekabetçilik şartlarını biraz daha bozduğuna dikkat çekerek, “Çin gözünü karartmış şekilde, ihracat destek ve kredileriyle dünyaya makine saçıyor. AB ve ABD ise korumacılık zırhına sarılarak rekabet koşullarını korumaya çalışıyor. Dijital ve yeşil teknoloji prensipleriyle üretim mekanizmalarını etkilemeyi amaçlayan AB ülkeleri, Eko-tasarım Yönergesi benzeri düzenlemelerle, bölgeye ihracat yapacak işletmeleri daha da zorlamaya hazırlanıyor” dedi.

Karavelioğlu, İkiz Dönüşüme entegrasyon süreçlerinin önem kazandığı, AB ülkelerinin başta makine imalatı olmak üzere tedarik ve sağlayıcılarında bir çeşitlendirmeye gitme iradesini gösterdiği bu konjonktürün, Türkiye’yi yeniden mercek altına yerleştirdiğini kaydetti.

Karavelioğlu, “Sektörümüzün Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi konularda aktif olması, İhracatçı Birliğimizin integratif rol alarak üyelerimizi yeni sürece hazırlamaya erkenden başlaması da Türkiye için büyük bir şans haline geldi” değerlendirmesi yaptı.

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sektörün hazırlıklarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel ekonomideki durgunluğun başladığı ilk günlerde, işletmelerimizin daha az yoğun olacağı bu dönemi Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyum süreçlerimizi geliştirmek üzere kullanacağımızı söylemiştik. Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu’nda çizdiğimiz yol haritasını somut pratiğe dönüştürmek ve tasarlanan reçetelerin firmalar ölçeğinde hayata geçmesine öncü olabilmek amacıyla türlü yöntem ve araçlar geliştirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik markamız Mundusplus çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerle ülkemizin ve sanayimizin gelişimine yön verecek güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyduk."