Türk girişimciler için Rusya'da sınır ötesi e-ticaret yapmanın avantajları

Rusya pazarı hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak üç nokta belirledik.

Yüksek talep gören büyük bir pazar

Rusya, en büyük ve en umut verici e-ticaret pazarlarından biri olarak görülüyor. 140 milyondan fazla nüfusu ve artan satın alma gücü ile Rusya pazarı, satışları artırmak için muazzam fırsatlar sunuyor. Data Insight tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2023'te Ruslar internette 7.8 trilyon ruble (88 milyar $) karşılığında 5 milyar ürün sipariş verdiler.

Bununla birlikte Rusya’daki alıcılar arasında Türkiye'de üretilen kaliteli ve benzersiz ürünler her zaman yüksek talep görüyor. Türk markaları, kaliteleri ve rekabetçi fiyatları nedeniyle Rus tüketiciler arasında uzun zamandır güven ve popülerlik kazanmıştır. En popüler kategoriler arasında tekstil ürünleri, elektronik eşya, ev eşyaları ve çocuk ürünlerini sayabiliriz.

E-ticaret platformları, iş geliştirme ve ticaret için geniş fırsatlar sunarken, onlarla işbirliği yapmak, iş yapma maliyetlerini azaltmanıza ve yeni pazarlara ve alıcı kategorilerine erişim sağlamanıza olanak tanır. Türk satıcılar için Rusya pazarına girmek, işinizi minimum yatırım ve riskle ölçeklendirmek için mükemmel bir fırsattır. 2023 yılında online satış pazarı, ekonomik krize, markalar ve tedarik edici ülkelerdeki piyasaların yapısındaki değişikliklere ve Rusların fiyat duyarlılığına rağmen hızla gelişiyordu.

Infoline'e göre, 2023 sonunda Rusya'daki e-ticaret pazarı % 43 artarak 8,15 trilyon rubleye (92 milyar $) ulaştı. Ayrıca, Rusya’daki e-ticaret pazarında Rusya Federasyonu pazarından resmi olarak ayrılan uluslararası şirketlerin mallarının geniş çapta temsil edilmesi, tüketici davranışındaki internetteki teklifleri arama ve karşılaştırmaya odaklanma şeklindeki değişimin yanı sıra en büyük pazar yerleri tarafından lojistik altyapının geliştirilmesi de çevrimiçi satışların büyümesine katkıda bulundu. Ozon, 49 milyondan fazla kullanıcısı olan ve cirosu 1,752 trilyon rubleyi (20 milyar $) aşan bir kitleye sahip en büyük Rusya pazar yerlerinden biridir. Geçen yıl pazarda yaklaşık 1 milyar sipariş verildi, bu da sitenin Rus kullanıcılar arasında gerçekten büyük popülaritesini gösteriyor. Şirket, 2020 yılında uluslararası pazarı olan Ozon Global'i de geliştirmeye başladı.

Ağustos 2022'de Ozon Global, yerel satıcılarla işbirliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da bir ofis açtı. Ozon Global, teslim sürelerini 3-8 güne indirerek Türkiye'den Rusya'ya mal teslim etmek için lojistik bir çözüm sunarak Türkiye'deki varlığını güçlendirdi. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda Ozon Global'de Türkiye'den aktif satıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yıldan yıla 2,5 kat artarak 1.700 satıcıyı aştı. Aynı dönemde ciroları neredeyse 4 kat, sipariş sayısı ise 3 kat arttı. 2023 yılı sonunda market place alıcılarına Türkiye'den 800 binden fazla ürün sunuluyor.

Gelişmiş dijital altyapı

Rusya, BDT ülkeleri arasında en gelişmiş dijital altyapılardan birine sahiptir. İnternetin, mobil teknolojilerin ve sosyal platformların yüksek gelişmişlik oranları, e-ticaretin gelişmesi için uygun koşullar yaratmaktadır. Rusların% 88'inden fazlası düzenli olarak interneti kullanıyor ve yaklaşık % 60'ı çevrimiçi alışveriş yapıyor. Özellikle Ozon'da her aktif alıcı yılda ortalama 20'den fazla sipariş veriyor - bu rakam 2022'ye kıyasla neredeyse 2 kat arttı.

Rus tüketicilerin çevrimdışından çevrimiçine geçiş istatistikleri her yıl artmaktadır. Rusya Elektronik İletişim Birliği'ne (RAEK) göre, 2020'de çevrimiçi satışlar yalnızca % 9,6'ya ulaşırken, bu rakam bugün % 17'ye ulaştı. Ve 2027 yılına kadar uzmanlara göre, tüketici pazarındaki her üç satın alımdan birinin Çin ve ABD ile aynı seviyede çevrimiçi olarak yapılacağı tahmin ediliyor. Türk satıcılar için bu, pazarın aktif olarak büyümeye devam edeceği ve gelecek vaat eden bir niş işgal etmenin ve alıcılarınızı bulmanın mümkün olduğu bir pazara girmenin tam zamanı olduğu anlamına geliyor.

Kurulmuş lojistik ve ulaşım ağı

Dış pazarlarda başarılı iş yapmanın temel faktörlerinden biri etkili lojistiktir. Bu bakımdan Rusya ve Türkiye, coğrafi yakınlığı ve iyi kurulmuş ulaşım altyapısı nedeniyle önemli avantajlara sahiptir. Düzenli kargo taşımacılığı, gelişmiş hava ve deniz taşımacılığı ağı ve büyük lojistik merkezlerinin varlığı, malların teslimatının süresini ve maliyetini azaltmayı mümkün kılmaktadır. 2023 yılında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret 48,5 milyar dolar oldu. Ülkeler arasında güçlü ticari ve ekonomik bağların varlığı, daha fazla gelişme için ciddi potansiyelin varlığını göstermektedir. Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliği sürekli güçleniyor ve bu da iş yapmak için elverişli bir ortam yaratıyor.

Ozon Global'in Türk satıcıları için bir diğer avantajı, şirketin Rusya içindeki gelişmiş lojistik ağından yararlanabilmeleridir ve bu da malların teslim sürecini büyük ölçüde kolaylaştırır. Ozon Global, Türkiye'den mal teslimatı için bir lojistik çözüm olan Ozon Global Partner Delivery'yi tanıtarak Türkiye'deki varlığını güçlendirdi. Bu sayede Rusya'ya teslim süresi 3-8 güne düşürüldü. Şirket, satıcıları yurtdışından Rusya'ya mal teslim etmede desteklemenin yanı sıra, onlara Ozon'un Rusya'daki kapsamlı lojistik altyapısını da sunuyor. Ozon'un kapsamlı lojistik altyapısı Rusya genelinde 2,6 milyon metrekareden fazla alanı kaplamaktadır. Rusya'nın 134 milyon sakini, yürüme mesafesindeki Ozon dağıtım noktaları tarafından kapsanmaktadır.

Rusya yüzölçümü olarak dünyanın en büyük ülkesidir. Ozonun ülkenin herhangi bir yerindeki alıcılara teslimatı üstlenmesi, görevi çok kolaylaştırıyor – satıcının malları yalnızca Türkiye'de Rusya'ya teslim edecek yerel ortaklardan birine göndermesi gerekiyor ve ardından mallar, şirketin bugün itibarıyla Monako Krallığı alanını önemli ölçüde aşan 2.6 milyon metrekarelik kendi lojistik ağı üzerinden alıcılara teslim ediliyor.

Sınır ötesi e-ticaret, yalnızca Türk satıcıların Rusya pazarına girmesinin kapısı değil, aynı zamanda dünya çapında iş dünyasının genişlemesine giden en kısa yoldur. Rusya pazarı, ölçeği, gelişmiş dijital altyapısı ve yerleşik lojistiği nedeniyle iş geliştirmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Tüm bu faktörler ve Ozon Global gibi platformların mevcudiyeti göz önüne alındığında, Türk satıcılar Rusya'da büyük yatırımlar ve riskler olmadan aktif olarak iş yapma fırsatına sahipler.

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