Çin'den kötü haber: Taşıyacak yük yok

Aysel YÜCEL / SEYİR DEFTERİ



Çin Yeni Yılı’nın ardından küresel ekonomideki durgunluğun çok belirgin hissedildiğini dile getiren denizcilik sektörü temsilcileri, “Kızıldeniz krizinde ilk şok atlatıldı ama asıl sorun talep. Alım iştahı çok zayıf” diyor. Düşük talep, navlunda ibreyi terse döndürdü.

Yeni yıl tatilinden geçen hafta çıkan Çin’in piyasaya beklenenden daha zayıf geri dönmesi, küresel ekonomiye dair olumsuz beklentileri güçlendirdi. denizcilik sektörü temsilcileri, hem konteyner hem de kuru yük piyasasında Çin Yeni Yılı’nın ardından küresel ekonomideki durgunluğun çok belirgin hissedildiğini dile getirirken, düşük talep Kızıldeniz kriziyle hızlı yükselişe sahne olan navlunda da ibreyi terse çevirdi.

"Navlunda beklenen artış olmadı"

EKONOMİ gazetesine konuşan Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Uzuner, Çin Yeni Yılı’nın ardından kuru yük navlununda beklenen artışın olmadığına dikkat çekerek, “Zaten geçen yıl son yılların en kötü aralık ayını yaşamıştık. Çin tatilinin bitmesinin ardından deniz ticaretinde biraz daha hareketlenme olur diye düşünüyorduk ancak bu beklentimiz gerçekleşmedi” açıklamasını yaptı. “Avrupa ve ABD’de talep çok zayıf” Çin merkezli uluslarasın denizcilik şirketi RifLine’ın Türkiye Genel Müdürü Mehmet Serkan Erdem de deniz ticaretinde talebin çok zayıf olduğuna dikkat çekerek, “Çin Yeni Yılı’ndan sonra durgunluk çok belirgin. Çinli ortaklarımız tatil sonrası talepte bir canlanma bekliyordu. Ancak aksine alım iştahı yok. Avrupa ve ABD’de talep çok zayıf. 2024 kayıp yıl olacak” diye konuştu.

Navlun, Kızıldeniz şokunu atlattı

Kızıldeniz’in etkisiyle hızlı yükselişe geçen küresel navlun endekslerinde normalleşme başladı. 25 Ocak’ta 40’lık konteyner başına 4 bin dolarla zirveyi gören Drewry Dünya Bileşik Konteyner Endeksi, Kızıldeniz’de ilk şokun atlatılması ve Süveyş Kanalı’na alternatif lojistik kanallarının artmasının yanı sıra Çin’in piyasalara zayıf taleple dönmesine paralel düşüş trendine girdi. İki hafta üst üste düşen Drewry Dünya Bileşik Konteyner Endeksi, geçen haftada da yüzde 2 kayıp yaşadı ve 3.659 dolara kadar geriledi. Drewry uzmanları navlundaki düşüş eğiliminin süreceğini öngörüyor. Navlundaki düşüşte pandemi döneminde sipariş edilen gemilerin piyasaya girmesiyle arz fazlası sorunun büyümesi de etkili oldu.

"Ticaret yol bulur, yeter ki talep olsun”

Kızıldeniz’deki gerilimin piyasa üzerindeki etkisinin azaldığına dikkat çeken Mehmet Serkan Erdem, “Kızıldeniz krizinde ilk şok atlatıldı. İşlerimiz yavaş yavaş başladı. Biz Hindistan’dan Türkiye’ye hammadde nakliyatı da yapıyoruz. Bu hatta ayda 100 konteyner yükleme yaparken Kızıldeniz’de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından yüklemelerimiz sıfıra düşmüştü. Şimdi ise 20-30 konteyner olarak bu taşımaları yeniden yapmaya başladık. Bu tür terör olayları olsa bile ticaret bir şekilde akıyor, alternatif bir yol buluyor ama asıl önemli olan talep” diye konuştu. Erdem, ilk şok durumunun atlatılmasıyla 5 bin dolara kadar çıkan navlunların 4 bin dolara kadar gerilediğine dikkat çekti.