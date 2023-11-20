Çin'in bir numaralı petrol tedarikçisi yine Rusya oldu

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Çin'in Rusya'dan ithalatı - boru hatları ve deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar dahil - geçen ay toplam 8,54 milyon ton, günlük 2,01 milyon varil oldu.

Ancak Rusya'nın Çin'e petrol ihracatı Eylül ayındaki 2,13 milyon varil/gün seviyesine göre yüzde 5,6 oranında azaldı.

Suudi Arabistan'dan Çin'e yapılan ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,2 düşüşle 6,64 milyon ton ya da 1,56 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Çin'in Suudi ham petrol ithalatı da son iki ayda düşüş eğilimi gösterdi ve Ekim ayı seviyeleri Eylül ayına göre yüzde 2,5 azaldı.

Çin'in toplam ham petrol ithalatı Ekim ayında yıllık bazda yüzde 13,5 artışla 11,53 milyon varile ulaşırken, Eylül ayına kıyasla büyüme yüzde 3,6 ile daha düşük seviyede kaldı.