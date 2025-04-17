Commerzbank/Ghose: TCMB’nin tavrı TL’nin kaderini belirleyecek

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına yönelik değerlendirmede bulundu. Ghose, yüksek enflasyon riskleri konusunda TCMB’nin kayıtsız kalması halinde Türk lirasında değer kaybı olabileceğini söyledi.

Ghose, Foreks Haber'in aktardığına göre, Merkez Bankası'nın “zorlu bir zeminle” karşı karşıya olduğunu öne sürerek şunları belirtti:

"Mart ayı enflasyonundaki ılımlı seyir, çekirdek enflasyondaki aylık artış oranının yüksek olması nedeniyle yanıltıcı oldu. Son Merkez Bankası anketinde piyasa enflasyon beklentileri de yükseldi. Üstelik tüm bunlar, geçen ay lirada yaşanan değer kaybının enflasyona yansıması henüz fiyatlara yansımadan önce gerçekleşti. Lirayı savunmak için yapılan agresif müdahalelere rağmen, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı piyasa patlamasından bu yana dalgalanma devam etti.”