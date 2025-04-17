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Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Beklentiler hangi yönde?

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun faiz oranlarına ilişkin kararı ve politika metninde yer alan mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek.

Haber Merkezi
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Gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi: Beklentiler hangi yönde?
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Ekonomide gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

Para Politikası Kurulu, bugün Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

Nisan ayına ilişkin faiz kararı saat 14.00'te belli olacak.

Beklentiler bankanın politika faizini sabit tutması yönünde 

Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasını öngörüyor. Kurul 6 Mart'taki toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirime gitti.

Faizi yüzde 45'ten yüzde 42 buçuğa çekti. 20 Mart’ta ise sürpriz bir şekilde ara toplantı yaptı. Borç verme faizini de yüzde 46’ya çıkarmıştı.

Karar metninde, enflasyon gelişmeleri ve politika duruşuna dair yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Merkez Bankası 22 Mayıs'ta yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Bir sonraki faiz kararı ise 19 Haziran'da belli olacak.

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