  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahmini
Takip Et

Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahmini

Commerzbank, Türkiye’de yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisi beklentisini duyurdu. Banka, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,5 artacağını öngördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahmini
Takip Et

Commerzbank, Türkiye'de yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisine ilişkin beklentisini açıkladu. Banka, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,5 artacağını düşünüyor.

Kuruluş, verinin tahminlere paralel gelmesi halinde mevsimsellikten arındırılmış aylık TÜFE’nin yüzde 2,5 yükseliş göstereceğini belirtti. Çekirdek enflasyonun ise yıllık bazda yüzde 32,1, aylık bazda ise yüzde 2,1 ile yüksek seviyelerde kalacağı ifade edildi.

Raporda, “Ağustos ayında görülen yüzde 33,0 yıllık orana kıyasla manşet enflasyonda sınırlı bir yavaşlama bekleniyor. Ancak fiyat baskılarının güçlü seyrini sürdürdüğü değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
KKM hesapları 300 milyar TL'nin altına geriledi
KKM hesapları 300 milyar TL'nin altına geriledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruz
2028’de ihracatın 300 milyar doları aşmasını amaçlıyoruz
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında swap anlaşması
ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi
ABD’de işten çıkarmalar keskin şekilde geriledi
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı
Liste güncellendi: Bakanlık bir pelüş anahtarlığın satışını yasakladı