Commerzbank'tan Türkiye için enflasyon tahmini
Commerzbank, Türkiye’de yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisi beklentisini duyurdu. Banka, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,5 artacağını öngördü.
Commerzbank, Türkiye'de yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verisine ilişkin beklentisini açıkladu. Banka, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 32,5 artacağını düşünüyor.
Kuruluş, verinin tahminlere paralel gelmesi halinde mevsimsellikten arındırılmış aylık TÜFE’nin yüzde 2,5 yükseliş göstereceğini belirtti. Çekirdek enflasyonun ise yıllık bazda yüzde 32,1, aylık bazda ise yüzde 2,1 ile yüksek seviyelerde kalacağı ifade edildi.
Raporda, “Ağustos ayında görülen yüzde 33,0 yıllık orana kıyasla manşet enflasyonda sınırlı bir yavaşlama bekleniyor. Ancak fiyat baskılarının güçlü seyrini sürdürdüğü değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.