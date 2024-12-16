Credit Agricole 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptı

Credit Agricole tarafından yayınlanan "2025 Gelişmekte Olan Piyasalar Görünüm Raporu"nda TL'nin bir yıllık süreçte yüzde 4'ün altında kalan bir değer kaybı yaşayacağı öngörüldü.

Raporda, gelişen piyasalar içinde yüksek faiz oranlarına sahip Türkiye ve Mısır'ın istikrar kazanan politikalarının faydasını görmeye devam etmesinin beklendiği ifade edilirken, Türkiye'nin dış dengesizliklerinin giderilmesine de yardımcı olacak bir ekonomik soğuma içine girmesinin beklendiği dile getirildi.

2025 yıl sonu dolar/TL tahmini 36 TL

Banka, dolar/TL kurunun 2025'te Mart ayının sonunda 35,50 TL, Haziran ayının sonunda 35,70 TL, Eylül ayı ve yıl sonunda yine 36 TL olacağını öngördü.

Banka forward cephesinden gelen sinyallere kıyasla Türk lirasının daha sınırlı değer kaybı yaşayacağını belirterek yılın ilk yarısı için TL'de uzun pozisyon önerdi.

"Fiyat istikrarı doğru yolda ama gelişme yavaş"

Bankanın raporunda Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde para politikasının doğru yolda olduğu ancak fiyat istikrarında gelişmenin yavaş olduğu belirtildi.

Raporda dezenflasyon süreci devam etse de enflasyonunn genel olarak yüksek kalmaya devam ettiği ifade edilirken, politika setinin sıkı para politikasına büyük ölçüde dayandığı ancak hükümetin bütçe politikasına daha fazla odaklanmaktan fayda sağlayacağı belirtildi.

2024'te ekonominin yavaşladığını ifade eden Credit Agricole Türkiye'de ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın yeterli olmadığını, daha fazla soğuma gerektiğini söyledi.

TCMB'nin bağımsızlığı 2025'te temel risk olmaya devam edecek

2025'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsız mı yoksa geçmişte olduğu gibi siyasi baskı altında faiz oranlarını düşürmek zorunda mı kalacağı sorusunun temel sorulardan biri olduğunu söyleyen Credit Agricole bu durumun temel bir risk olmaya devam ettiğini de ifade etti.