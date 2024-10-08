Crypto.com'dan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna dava

Crypto.com'dan yapılan açıklamada, kripto endüstrisinin geleceğini korumak için "yasa kapsamındaki yetkisinin ötesinde hareket eden" SEC'e karşı dava açıldığı bildirildi.

Bu kararın, SEC'den alınan dava açma bildiriminin ardından geldiği belirtilen açıklamada, bildirimin, bir sonraki yönetimin ABD'de kriptoyu ilerletmek için daha yapıcı ve etkili bir yaklaşım benimseyeceğine dair iki partili göstergelere rağmen Komisyonun "yetkisiz ve adaletsiz" düzenlemelerinin devam ettiğini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, Crypto.com'un federal bir kuruma karşı dava açmasının örneği görülmemiş bir hareket olduğuna işaret edilerek, SEC'in sektöre yönelik eylemlerinin başka seçenek bırakmadığı kaydedildi.

Crypto.com'un açıklamasında, "Davamız, SEC'in yargı yetkisini tek taraflı olarak yasal sınırların ötesine genişlettiğini ve neredeyse tüm kripto varlıklardaki işlemlerin menkul kıymet işlemleri olduğuna dair hukuka aykırı bir kural koyduğunu iddia ediyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, davayla, SEC'nin yetkisini aşan ve federal yasayı ihlal eden yasa dışı eylemlerini durdurmanın amaçlandığı vurgulandı.