Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili olarak müzakerelerin devam ettiğini belirten Yılmaz, "Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Kamuyu doğrudan etkilemiyor ücret düzeni bakımından kamuda zaten asgari ücret yok. Aksine asgari ücret arttıkça kamunun primleri artıyor bu da işveren üzerinde prim yükü oluşturuyor" dedi.

Özellikle küçük işletmelerin belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesinin önemli olduğuna işaret eden Yılmaz, "İşletmeler sürdürülebilir olmazsa verimli olması sağlıklı bir şekilde istihdam oluşumu ve ücret oluşumu gelişmez .Dolayısıyla verimliliği arttırarak rekabet güçlendirilerek reel zeminde kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, enflasyonda düşüş seyrinin başladığını belirterek, "28 puan düşüş var. Enflasyon düştükçe büyüme, gelir dağılımı daha iyi bir noktaya çıkacaktır" diye konuştu.