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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 26 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları…

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 26 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 26 uzman yardımcısı alacak! İşte başvuru şartları…
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcısı pozisyonunda görevlendirmek üzere 26 personel alımı yapacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Sınava katılma şartları neler?

İlana göre, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren iktisat, kamu yönetimi, maliye, işletme, endüstri mühendisliği bölümlerinden veya Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) bunlara denk kabul edilen bölümlerden mezun olan adaylar sınava katılabilecek.

Adayların, 2023 ve 2024'te gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) istenilen bölümler için en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 4 Aralık'tan itibaren Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının "www.sbb.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak. Adaylar bu tarihten itibaren, 3 iş günü içerisinde, Başkanlığa bağlı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçeyle yazılı itirazlarını iletebilecek.

Sınav ne zaman yapılacak? 

Yazılı sınav 22 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Adayların sınava girecekleri adresler 13 Aralık'tan itibaren Başkanlığın internet adresinden duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların 4 katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınav tarih ve yeri yine kurumun internet adresinden ilan edilecek.

Sınavın 26 personelin istihdamını kapsayan nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

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